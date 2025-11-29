憲法の制定時、同性婚は婚姻の形態として全く想定されていなかった。

その事実を踏まえ、憲法の規定を自然にとらえた妥当な判決である。

同性同士の結婚を認めない法制度は婚姻の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反する、として同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は「婚姻は同性同士に適用されない」として、「合憲」と認定した。

同種の訴訟はこれまで６件起こされ、地裁段階では１件が「合憲」、２件が「違憲」、３件が「違憲状態」と、判断が分かれた。これらの控訴審では、５件が「違憲」とされたが、今回初めて高裁で「合憲」判断が示された。

憲法２４条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると定めている。判決は、この規定について「歴史的、伝統的に、異性間が真摯（しんし）に共同生活を営む関係として定められた」と指摘した。

そのうえで、「同性同士が憲法の婚姻の自由を保障されているとはいえない」と判断した。

憲法が同性婚を想定していない以上、民法などに同性婚を認める規定がないのは当然だ。

にもかかわらず、現行法を「違憲」などと結論付けた一部の司法判断は、無理な憲法解釈を重ねてきたと言わざるを得ない。その点、今回の高裁判決は、極めて自然な考え方で、納得できる。

判決は「男女による子の生殖以外、社会を安定的に維持するのは困難だ」とも述べた。結婚によって家族になり、次世代に社会をつなぐことは重要な視点だろう。

ただ、家族の形は多様化している。最高裁は、早ければ来年中にも統一判断を示すとみられるが、これらは本来、「合憲」か「違憲」かの法律論争ではなく、国会で十分に議論すべき問題だ。

性的指向は、本人の意思によって変えられない。同性カップルであることを理由に、人権が侵害されたり、差別されたりすることはあってはならない。

同性カップルを行政が公に認める「パートナーシップ制度」を導入する自治体も広がっている。

夫婦と同様の関係だと認める証明書を発行し、パートナーが病気で手術を受ける際の同意などを可能にする制度だ。事実上の夫婦として福利厚生やサービスを提供する企業も増えている。

法的には「婚姻」と認められないとしても、同性同士が事実婚のような形で一緒に暮らすのは自由である。そのための社会的な支援を充実させることも大切だ。