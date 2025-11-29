九州発のディスカウント店・トライアルホールディングス（ＨＤ）は２８日、７月に買収した大手スーパー西友の既存店舗を改装した総合スーパー「トライアル西友」の１号店を東京都内にオープンした。

デジタル技術を生かした効率的な店舗運営や安価な総菜などの強みを生かし、大消費地である首都圏への進出を加速させている。（水野友晴、浜崎大弥）

１号店の花小金井店（東京都小平市）は、西武新宿線の花小金井駅前にあった西友の店舗を改装した。新店舗を運営するトライアルＨＤ傘下のＳＴリテールの出口直樹社長は、開店前に「トライアルのＩＴ技術と都市部の駅前に店舗を構える西友の立地を生かしたい。食へのこだわりも融合した新業態だ」と話した。

強みとなるデジタル技術の活用では、レジ機能付きカートを導入した。カートにバーコードの読み取り機が付いていて、購入する商品をかごに入れる際に登録していく。最後は店員の簡単なチェックを受けて、専用ゲートを通過するのみで、会計の待ち時間を短縮できる。カートの端末画面では、ＡＩ（人工知能）が分析したおすすめのクーポンの配信などもある。独自開発のデジタルサイネージ（電子看板）も特徴で、店内の放送と連動し、できたての総菜の情報を知らせたり、動画で商品を紹介したりして、「ついで買い」を促す。

トライアルＨＤは今年７月、３８００億円超を投じて、西友を買収した。店舗数は計約６００店（９月末時点）となったが、「トライアル」のブランドで展開する店舗網は九州が中心で、関東は約６０店しかない。首都圏への進出は、認知度を上げて成長するために不可欠で、今月には「トライアル」のブランドで東京初進出となる小型店「トライアルＧＯ」を都内２か所にオープンしたばかりだ。

もう一つの強みとなる安価な総菜では、西友で調理した総菜を近隣の「ＧＯ」に運び込む形で運営している。トライアルＨＤは、トライアル西友と「ＧＯ」を拡大し、自社ブランドの浸透を加速させる戦略を描く。

ただ、首都圏では「ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルＨＤやイオンなど、日用品や食料品で価格競争力を持つ競合も多い。ＳＭＢＣ日興証券の松尾賢弥シニアアナリストは「関東での知名度を上げるだけでなく、より一層他社との差別化が求められる」と指摘している。