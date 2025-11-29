40・50代「ちょっとした外出」何着る？【しまむら】で狙いたい♡「大人っぽアイテム」

ちょっとした外出でもおしゃれを楽しみたい。そんな40・50代女性におすすめなのが、【しまむら】の「大人っぽアイテム」。今回は、淡いグレーのナロースカートとロングカーディガンをピックアップ。どちらもシンプルだからこそ着回し力が高く、幅広いスタイリングが楽しめそう。羽織るだけ・合わせるだけで簡単にサマ見えが狙えるから、ぜひチェックしてみて。

やわらかグレーでこなれるナロースカート

【しまむら】「キモウナロースカート」\1,089（税込）

控えめなグレーが上品に映える、すっきりとしたIラインスカート。無駄のないシルエットがすらりとした印象を演出し、スウェットやセーターともバランス良く決まりそうです。インフルエンサーの@naco_roomsさんによると、「フェルトのような暖かい素材」とのことで、きれいめにもカジュアルにも振れそうな優秀さも魅力。足元はローファーで知的に、スニーカーで軽やかに。オンオフ問わず活躍の予感です。

ビッグシルエット × ナロースカートでつくる抜け感コーデ

淡いトーンでまとめたワントーンコーデ。ボリュームのあるセーターを合わせて、大人のリラクシームードを引き寄せています。ボリューム感のあるセーターとナロースカートが好バランスで、こなれた雰囲気に。足元はホワイトのブーツでまとめて、季節感たっぷりの上品スタイルに仕上がっています。

羽織るだけでシックに決まるロングカーディガン

【しまむら】「ATP5GマキシVCD」\2,739（税込）

シンプルなデザインのロングカーディガン。顔まわりのすっきり見せにひと役買ってくれそうなVネックで、シャツをレイヤードするだけで鮮度アップが狙えそう。袖口のリブがキュッと引き締めつつ、さりげないアクセントに。ポケット付きなのもうれしいポイント。シンプルだからこそ、いつものコーデにさっと羽織るだけでもシックな雰囲気を纏えるかも。

Iラインシルエットを際立たせてスタイルアップ効果も期待

ロングカーディガンとシャツワンピを重ねたモノトーンコーデ。@naco_roomsさんは、レイヤードを楽しむためにゆったり感のある3Lサイズをセレクト。カーディガンの隙間からのぞく白シャツとラフにまくった袖のバランスが絶妙でこなれた雰囲気を演出します。足元はブラックブーツでまとめて、ハンサムなムードに仕上げて。

