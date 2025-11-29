【巨人】納会ゴルフコンペ結果「ユニホーム組」で大勢が準優勝 田中将大と萩尾匡也が現役選手ベストグロス「８４」
巨人は２８日、神奈川・大磯町のレイクウッドゴルフクラブで球団納会ゴルフを開催した。
監督、コーチ選手、打撃投手、ブルペン捕手の計８３人で行った「ユニホーム組」コンペの上位１０人、主な結果は以下の通り。数字はグロス（ネット）
優勝 村田善則バッテリーチーフコーチ８３（７１・０）
準優勝 大勢８９（７２・２）
３位 阿部慎之助監督８７（７２・６）
４位 藤岡貴裕打撃投手８６（７２・８）
５位 吉川大幾内野守備兼走塁コーチ９２（７２・８）
６位 坂本勇人８５（７３・０）
７位 久保康生巡回投手コーチ８３（７３・４）
８位 笹原操希８９（７３・４）
９位 川相昌弘ディフェンスチーフコーチ７６（７３・６）
１０位 大城卓三８７（７３・８）
なお、グロス（スコア）の現役選手トップは田中将大投手と萩尾匡也外野手の８４。田中瑛斗投手が８９、戸郷翔征投手が９０、石川達也投手が９１、泉圭輔投手が９３、中山礼都内野手が９７、岡本和真内野手、岸田行倫捕手、増田大輝内野手が９８、船迫大雅投手が９９だった。
また、コーチ陣をのぞくユニホーム組と、トレーナーやデータ班、スコアラー、広報、フロントなどの球団スタッフ、職員を含めた計１１５人で計算する「選手会」コンペでは、ジョン・ターニー氏が８７（７１・４）で優勝。岡本が９８（７１・６）で準優勝した。