　巨人は２８日、神奈川・大磯町のレイクウッドゴルフクラブで球団納会ゴルフを開催した。

　監督、コーチ選手、打撃投手、ブルペン捕手の計８３人で行った「ユニホーム組」コンペの上位１０人、主な結果は以下の通り。数字はグロス（ネット）

優勝　村田善則バッテリーチーフコーチ８３（７１・０）

準優勝　大勢８９（７２・２）

３位　阿部慎之助監督８７（７２・６）

４位　藤岡貴裕打撃投手８６（７２・８）

５位　吉川大幾内野守備兼走塁コーチ９２（７２・８）

６位　坂本勇人８５（７３・０）

７位　久保康生巡回投手コーチ８３（７３・４）

８位　笹原操希８９（７３・４）

９位　川相昌弘ディフェンスチーフコーチ７６（７３・６）

１０位　大城卓三８７（７３・８）

　なお、グロス（スコア）の現役選手トップは田中将大投手と萩尾匡也外野手の８４。田中瑛斗投手が８９、戸郷翔征投手が９０、石川達也投手が９１、泉圭輔投手が９３、中山礼都内野手が９７、岡本和真内野手、岸田行倫捕手、増田大輝内野手が９８、船迫大雅投手が９９だった。

　また、コーチ陣をのぞくユニホーム組と、トレーナーやデータ班、スコアラー、広報、フロントなどの球団スタッフ、職員を含めた計１１５人で計算する「選手会」コンペでは、ジョン・ターニー氏が８７（７１・４）で優勝。岡本が９８（７１・６）で準優勝した。