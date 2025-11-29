巨人は２８日、神奈川・大磯町のレイクウッドゴルフクラブで球団納会ゴルフを開催した。

監督、コーチ選手、打撃投手、ブルペン捕手の計８３人で行った「ユニホーム組」コンペの上位１０人、主な結果は以下の通り。数字はグロス（ネット）

優勝 村田善則バッテリーチーフコーチ８３（７１・０）

準優勝 大勢８９（７２・２）

３位 阿部慎之助監督８７（７２・６）

４位 藤岡貴裕打撃投手８６（７２・８）

５位 吉川大幾内野守備兼走塁コーチ９２（７２・８）

６位 坂本勇人８５（７３・０）

７位 久保康生巡回投手コーチ８３（７３・４）

８位 笹原操希８９（７３・４）

９位 川相昌弘ディフェンスチーフコーチ７６（７３・６）

１０位 大城卓三８７（７３・８）

なお、グロス（スコア）の現役選手トップは田中将大投手と萩尾匡也外野手の８４。田中瑛斗投手が８９、戸郷翔征投手が９０、石川達也投手が９１、泉圭輔投手が９３、中山礼都内野手が９７、岡本和真内野手、岸田行倫捕手、増田大輝内野手が９８、船迫大雅投手が９９だった。

また、コーチ陣をのぞくユニホーム組と、トレーナーやデータ班、スコアラー、広報、フロントなどの球団スタッフ、職員を含めた計１１５人で計算する「選手会」コンペでは、ジョン・ターニー氏が８７（７１・４）で優勝。岡本が９８（７１・６）で準優勝した。