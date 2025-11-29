オリックスの新人入団会見が２８日、大阪市内のホテルで行われた。来年７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定のドラフト６位・石川ケニー投手（２１）＝米ジョージア大＝を除き、育成を含む１０選手が出席。さっそく存在感を発揮したのが、育成ドラフト２位のシャピロマシュー一郎投手（２２）＝日本海Ｌ富山＝だ。日米通算４３６７安打のレジェンドＯＢと同じ名前だが、「先輩に失礼ですから」と登録名に「マシュー」を選択。支配下登録を目指す最速１５２キロ右腕は「しっかりと成果を出してイチローさんにまず許可をいただかないと」と、「イチロー」継承を大目標とした。

１位・藤川敦也「直球の強さが自分の持ち味。オリックスで絶対的エースと言われるくらいにならないと。人々のお手本になって、お母さんが周りに自慢できるような選手になりたい」

２位・森陽樹「山下舜平大投手のような、威力のある直球が目標。プロで活躍して、もっともっと脚光を浴びられるように。（１位の藤川と）２人で将来はオリックスを担う投手になりたい」

３位・佐藤龍月「（左肘を）手術して高卒プロを諦めた時期もあったけど、家族が『お前ならできる』と言ってくれた。直球、スライダーとマウンド度胸は今まで培ってきたものがある。１年目は１軍で初勝利を」

４位・窪田洋祐「身体能力を生かしたプレーが一番の武器。そこを突き詰めていけたら。見ていてワクワクするような球界を代表する選手になって、優勝に貢献できるように」

５位・高谷舟「この背番号（ドジャース・山本が入団時につけた４３）に恥じない活躍をしなければ。本当に世界一の投手だと思うので、話せるなら話してみたい。雲の上の存在なので、近づけるように」

７位・野上士耀「小さくてもパワフルな打撃ができる選手に。積極的なガッツあふれるプレーで、どんな投手が来ても振り負けないように。右の森友哉選手になれるように頑張ります」

育成１位・三方陽登「もともと握力が強くて（９０キロ）、ウェートをしてさらに強くなった。最速で支配下に上がって、オリックスの一員として優勝に導けるように」

育成２位・シャピロマシュー一郎「投げっぷりのよさが僕の魅力。（直球と）スプリットのコンビネーションが軸だと思っているので、そこを表現できれば」

育成３位・中西創大「昔から憧れのユニホームに袖を通して、プロになれた実感が湧いている。紅林選手のように、深い位置からでも素早くスローイングをするような選手に」

育成４位・渡辺一生「宮城投手のような、１５０キロを投げられる変化球投手が目標。一日でも早く支配下登録をされて、自分と同じ背の低い投手に希望を与えられるようになりたい」

〇…育成４選手の背番号が「００〇」にリセットされた。１位の三方陽登外野手（２２）＝ＢＣ栃木＝＝の「００１」から連番。昨年までは「０５〇」など２ケタ目の数字を入団の年度別で統一していた。牧田編成部副部長は「育成選手として、５年というのは一つの区切りでもあるので。早く支配下に上がってほしいという、彼らへのメッセージも込めて」と狙いを説明。１９年の育成ドラフト組では唯一の生き残りとして、佐藤が「００１」から支配下登録を勝ち取っている。