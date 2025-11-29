日本ハムからトレードで加入した阪神・伏見寅威捕手（３５）が２８日、兵庫・西宮市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。チーム野手最年長となるベテランは、オリックス時代の２２年以来、４年ぶりの関西球団復帰。「第二の故郷」と語る新天地で、豊富な経験を還元するつもりだ。

―今の心境は。

「今年のセ・リーグのチャンピオンチームに入ることをすごく光栄に思います」

―トレードを聞いた時は。

「正直、急だったので驚きましたが、選手にとってトレードはポジティブなもの。すごく前向きです」

―関西に戻ってきた。

「何か引き寄せられているような気がしました。第二の故郷（という言葉）が当てはまると感じます」

―名前に寅（トラ）がある。

「不思議な縁を感じています。トラはうかんむりの寅なので、間違って覚えられるかなという不安はあります（笑）。ちゃんとした方の字で覚えてもらえたらうれしいです」

―本拠地が甲子園になる。

「ビジターでしかやっていないけど、自分たちの声が全く通らなかったし、全然ピンチじゃないのに声援でピンチに感じたり、独特な雰囲気がある球場というイメージ。そこがホームになるので心強さを感じます」

―捕手には実績のある坂本、梅野もいる。競争への思いは。

「坂本選手、梅野選手ともにすごくリスペクトをしていて、いい選手だと思います。切磋琢磨（せっさたくま）をしながら、お互いを高めあえるような、そんな関係でいたいです」

―打てる捕手としても期待される。

「打撃面でもアピールしていけたらいいけど（広い甲子園で）ホームランが届くかは分からないです（笑）」

―改めて意気込みを。

「チームは（球団）初の（セ・リーグ）連覇に向かって進み出している。皆さんが思っている以上の熱量で、連覇に向けて戦力になりたいです」

◆伏見 寅威（ふしみ・とらい）１９９０年５月１２日、北海道生まれ。３５歳。東海大四高から東海大を経て１２年ドラフト３位でオリックス入団。２２年オフに国内ＦＡ権を行使し、日本ハムに移籍。今年１１月に交換トレードで阪神に加入した。通算６３３試合で打率２割３分３厘、２１本塁打、１４２打点。１８２センチ、８９キロ。右投右打。既婚。