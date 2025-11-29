ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²ñÏÃ¤Ç¤¤¿¡×ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬½÷¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡¢½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥²¥¹¥È¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤¹£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×£±£²·î£¶Æü¸á¸å£´»þÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë½÷¾¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÍèÅ¹¤Ë¡Ö¤¢¤é¡Á¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç½Ð·Þ¤¨´¶·ã¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò½Ë¤¦»°ÃÊ¤Î¤ª½Å¤òÍÑ°Õ¡£ÎÁÍý¤ò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÌ£¤ï¤¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤Ë¡¢½÷¾¤Ï¡Ö¾®ÎÁÍý²°¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖ¹¬¤»¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£²ó¡¢½÷¾¤¬´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÁýÃÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÍèÎ©¤Æ¥Û¥ä¥Û¥ä¡Ö¾®¾å¤¬¤ê¡×¤Ø¤ª¾·¤¡£¾®¾å¤¬¤ê¤Î¾ã»Ò¸Í¤ò³«¤±¡¢Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ï¤¢¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¡¢¾®¾å¤¬¤ê¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢½÷¾¤Î¼ÁÌä¤ËÏÂ¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½÷¾¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Æ£Àî¸ìÏ¿¤Î¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÆ£Àî¸ìÏ¿¤òÃ»ºý¤Ë¤·¤Æ»ý»²¡£´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤Ç¡¢£±Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ÆÆÄ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï½÷¾¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¾®ÎÁÍý²°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤ÈÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¾®¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ù¥ó¥Á¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÂçÊÑ¤µ¡¢»Å»ö¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¢Â¦¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£