Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ深井一希（３０）が、３年ぶりの先発ピッチで１３年の現役生活に別れを告げる。

札幌は２９日、今季最終のホーム・愛媛戦に臨む。両膝を計５度手術した影響から今季限りでの引退を表明している深井は、２０２２年８月１３日神戸戦以来のスタメンで、ラストを飾ることが確実となった。２０１３年のプロ入りから１３年、公式戦２３０試合目となる最後の戦いへ「ピッチに立ったからには絶対に良いパフォーマンスを出して貢献したいし、その自信はある」とはっきりと口にした。

チームは２８日、試合会場のプレミストドームで非公開練習を行った。メンバーなどの詳細は不明も、柴田慎吾監督（４０）は深井の起用について「なるべく長い時間ということだけで」と明言は避けたが「長い時間出るためにはどっちが良いかなと考えていただければと。交代枠も限りがあるので」と笑顔で先発起用をほのめかした。深井自身が希望したスタメンとして、思い出深い本拠地のピッチに立つことになる。

引退発表から２か月あまり、平坦な日々ではなかった。膝痛は続き「自分が最後、ピッチに立つという想像は、正直できていなかった」と漏らしたほど、先の見えない時期もあった。何とかたどり着いたラスト舞台へ「チームとして一生懸命戦って、何とか必死に戦っている姿を見せられたら。最大限の力を出し切って絶対に勝ちたい」と意を強くした。不屈の男がプレースタイルを発揮し、笑顔で現役生活を終えにいく。