タレントのマツコ・デラックス（53）が28日に放送されたテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。紳士服大手「AOKI」の懐の広さに驚く場面があった。

今回は「見かけたら絶対食べろ!キッチンカー名店調査!」と題して、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が関東圏で出店しているキッチンカーを調査したVTRが放送された。

VTRの中で最後に訪れたのは千葉県西船橋で出店している「肉波」。午後9時にも関わらず大行列となる同店の名物「極厚チャーシュー弁当」を堪能した小杉。同商品の紹介VTR後、小杉は「何であんな夜のAOKIの駐車場でやってるんですか?」と、紳士服大手「AOKI」の駐車場で出店している理由を尋ねた。

これに店主は「この西船橋、ありとあらゆる所回ったんだけど全部ダメで。で、ダメもとでAOKIさんに電話して。そうしたら凄い快くOKしてくれて」と明かした。まさかの直談判で快諾されたことにマツコは「えぇっ!?」と衝撃を受けつつ「ちょっとイメージ良くなったわ。AOKI」と口に。有吉弘行も「ねぇ〜。凄いね」と目を丸くしていた。

ただ、VTR後にマツコは「みなさん、AOKIさん絶対OKじゃないですからね。AOKIさんに電話しまくらないでくださいよ」と注意を呼びかけた。テロップでも「肉波がレアケースなのでAOKIへの直接交渉はお控えください」と伝えた。