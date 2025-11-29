ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」が28日に開幕。きょう29日の2日目、注目レースは12Rだ。

常住はスタートする時の足は問題ないが、ターン系が良くない。ペラ調整をやり直し、そこが来るかどうかだ。上昇に期待して本命視。井上は伸びがいいので、好位から多彩な攻め。前検から上向いた砂長、篠原も展開は突ける気配。

＜1＞常住蓮 ペラ調整でバタバタしてました。乗れなかったので、ペラをやり直します。

＜2＞原田雄次 むちゃくちゃ悪いことはないです。でも、ちょっと乗りづらさがあります。

＜3＞井上忠政 ストレートに関しては気になるところはない。乗り心地は静水面なら問題なかった。

＜4＞砂長知輝 行き足が良くて、出足も伸びも負けない程度にある。乗れなかった前検に比べると上出来です。

＜5＞篠原飛翔 ペラしたんですけど乗り心地がなくなってました。足は普通はある。十分戦える。

＜6＞田村慶 足にはちょっと余裕がありましたね。回転を調整して前検よりも乗りやすくもなった。でも、ピット離れに関しては修正の余地がありますね。