ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴが２８日、初の日本武道館ライブ「超八 ｉｎ 日本武道館」の千秋楽を迎えた。３６０度を見渡すセンターステージで、アンコールを含めた全２１曲を披露。中盤には“武道館といえば”のナンバーとして先輩・ＴＯＫＩＯの「ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ」を熱唱するなど、３日間で延べ４万２千人を動員し、熱狂の渦を巻き起こした。

抱腹絶倒、感涙必至の２時間半だった。冒頭、スポットライトを浴びた５人は、レッドカーペットを歩いて五角形のメインステージへ。横山裕（４４）の「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ、２１歳になりました！青春、まだまだこっからやぞ！」という咆哮が開幕宣言となった。

初の武道館公演は、２１年目の挑戦の場。丸山隆平（４２）が「公演の９割をバンドでやらせてもらっているのが挑戦」と語る通り、ロックの聖地への敬意を払い、グループの武器であるバンドパフォーマンスを中心に披露した。３６０度を見渡すセンターステージは、２０１６〜１７年以来のスタイル。「ローリング・コースター」では、外側のリフターが回転する迫力の演出も飛び出した。

中盤には安田章大（４１）が「ここ（武道館）で歌うことに意味があるんちゃうんかと」と語り、サプライズとしてＴＯＫＩＯの「ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ」を披露。本公演で唯一の他アーティスト楽曲を、オリジナルへのリスペクトを胸に爽やかに歌い上げる姿は、会場の感動を呼んだ。

大人な一面を感じさせる円熟味あるパフォーマンスの一方で、らしさは健在。曲間にはゆるくてオモロなトークを展開し、大倉忠義（４０）は「なんか、一気に日曜の昼間みたいな感じになるよな」と苦笑いした。

安田が「俺が何とかぶち込めんかとメンバーにお願いした」という、当初のセットリストにはなかった「象」を急きょ披露…するも、村上信五（４３）は「すまん、歌詞を忘れてしまった」と頭をかき、丸山も「俺はそれどころではないほど（ボロボロ）…」と反省するなど温かみのある絡みが随所に見られた。

アンコール後も声援が鳴りやまずにＷアンコールとして「無限大」を披露。エイター（ファンの呼称）とともに武道館一体で歌い上げ「来年はもう少し会える時間をつくりたいと思っています」と村上。最強の５人とファンがともに歩む道は、まだまだ続いていく。

◇大倉忠義（おおくら・ただよし）１９８５年５月１６日生まれ。大阪府出身。担当楽器はドラムス。血液型はＯ型。メンバーカラーは「緑」。

「僕たちなりの武道館公演になっているんじゃないかと思います。若さだけではなく、大人っぽい部分も見せられているのかな」

◇安田章大（やすだ・しょうた）１９８４年９月１１日生まれ。兵庫県出身。担当楽器はギター。血液型はＡ型。メンバーカラーは「青」。

「２０年走りきってメンバーそれぞれお仕事をしている中で、僕も個人のお仕事を、ひとつひとつ山を登り、越えていきながら活動させてもらいました」

◇丸山隆平（まるやま・りゅうへい）１９８３年１１月２６日生まれ。京都府出身。担当楽器はベース。血液型はＡ型。メンバーカラーは「オレンジ」。

「メンバー個々にスキルアップをしたり、メディアでも活躍の年だったのではないかと思います。武道館で集まった時にＥＩＧＨＴの心の繋がりを感じられる年になったかな」

◇村上信五（むらかみ・しんご）１９８２年１月２６日生まれ。大阪府出身。担当楽器ピアノ、キーボード。血液型はＡＢ型。メンバーカラーは「紫」。

「５人で武道館公演が出来て良かったです！年の瀬近くに５人での時間が多く取れているのは、年の締めくくり感もあって非常に良い時間になったかな」

◇横山裕（よこやま・ゆう）１９８１年５月９日生まれ。大阪府出身。担当楽器はパーカッション、トランペット、ギター。血液型はＡ型。メンバーカラーは「黒」。

「大人な雰囲気でセットリストを組んでいますが、しゃべっている内容が子ども過ぎて楽しいライブになっていると思います」

◆セットリスト◆

［１］あおっぱな

［２］って！！！！！！！

［３］ナントカナルサ

［４］ズッコケ男道

［５］ワッハッハー

［６］Ｉ ｔｏ Ｕ

［７］ローリング・コースター

［８］象

［９］音楽が聴こえている

［１０］ハリケーンベイベ

［１１］Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｌｕｅｓ

［１２］ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ（ＴＯＫＩＯ）

［１３］未完成

［１４］言ったじゃないか

［１５］ハライッパイ

［１６］“超”勝手に仕上がれ

［１７］オニギシ

［１８］乾杯！！節

…………アンコール…………

【１】Ｔ．Ｗ．Ｌ

【２】友よ

…………Ｗアンコール…………

（１）無限大