客に暴言を吐き、口コミ炎上は部下のせい！不整脈、血尿、胃痛…「仕事は楽しい」と思い込んでいた私の体が悲鳴を上げた理由【作者に聞く】
ライブドアブログやInstagramでエッセイ漫画を描く漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)。今回は、電子書籍が発売され話題を呼んでいる『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』について、作者にその裏側を聞いた。
■「給料1.3倍」に惹かれて転職したら…
本作は、ゆっぺさんが実際に体験した「ブラック職場」での出来事を描いた実録漫画だ。 一人娘を持つシングルマザーのゆきは、昔の職場の上司・折川からスカウトを受ける。「給料は今の1.3倍出す」という好条件に惹かれて転職を決意するが、そこで待っていたのは悪夢のような日々だった。 折川はスタッフへの暴言は日常茶飯事、悪いことはすべて他人のせいにする傍若無人ぶり。さらには、スタッフだけでなく客にまで暴言を吐くようになり、ゆきは強い違和感を抱き始める。
■悪い口コミは「スタッフのせい」にする上司
折川の非常識な振る舞いは、店の評判にも影響していたようだ。 「グルメレビューサイトなどに悪く書かれていましたよー(泣)！そしてがっつり凹んでいました…。が！ご自分に原因があるとは思わず、スタッフのせいだと怒鳴り散らしておりました(理不尽)」とゆっぺさんは振り返る。 自分の非を認めず、部下を責め立てる上司の姿に、読者からも怒りの声が上がっている。
■「不整脈に血尿…」体は悲鳴を上げていた
当時、周囲は心配していなかったのか尋ねると、「接客の仕事が大好きだったので、文句言いながらも楽しんでやっていると思われていた」という。ゆっぺさん自身も「仕事が楽しかったので、メンタル面ではさほどつらくなかった」と感じていたそうだ。 しかし、体は正直だった。 「今思うと不整脈も酷かったし、膀胱炎を繰り返したり、慢性的な胃の痛みもあって…無意識にストレスを感じていたようです。辞めてからその症状は、一度も出ていませんから！今、とても健康です(笑)」
気づかないうちに心を蝕むブラック職場の恐怖。本作は、パワハラやモラハラに悩む人へのヒントや、共感のエピソードが詰まっている。
