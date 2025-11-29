SUPER EIGHTの奇才・丸山隆平、“呪いの歌”「U字の水槽」で武道館を掌握 ファン大合唱にメンバーもツッコミ【MCレポート／超八 in 日本武道館】
【モデルプレス＝2025/11/29】SUPER EIGHTが11月28日、初の日本武道館公演「超八 in 日本武道館」（読み：スーパーエイト イン ニッポンブドウカン）の最終公演を開催。MC中、丸山隆平が放つ独特の世界観が炸裂し、会場は笑いと熱狂に包まれた。【MCレポート※ネタバレあり】
【写真】SUPER EIGHT、圧巻の360度ステージ
MCにて、丸山は武道館公演中にもかかわらず、この日の朝5時まで飲んでいたことを告白。会場から驚きの声が上がると、「ちゃんと湯船に浸かって寝たよ？」と弁明したが、メンバーからは「嘘つけ！」「絶対嘘や！」と疑われる事態に。
さらに丸山は「起きたら、あ！お風呂入らな！と思ったら髪がサラサラやった。あ、お風呂入ってるわ…って」と記憶はあやふやながらも入浴したことを主張。
横山裕が「自分の頭のネトネト具合で風呂に入ってるかわかんの？（笑）」とツッコむと、大倉忠義も「風呂キャン界隈？（笑）」と爆笑。丸山は「江戸時代ならお風呂は3日に1回やった」と話を続けるも、大倉が「今、令和やろ」と冷静に返し、コントのようなやりとりで会場を笑わせた。
グループ随一の愛されギャガーである丸山は、過去にSUPER EIGHTの人気曲「イッツ マイ ソウル」のイントロやアウトロに合わせて「私の友達、シャケです」「私の友達、シャケでした」とギャグを披露。この日も「みんな言えるんちゃう？せーの」と振ると、会場中のファンがリズミカルに声をそろえた。村上信五は「毒されてるね〜！（笑）」と大ウケする一方、横山裕は「何を言うてるん？（笑）」とツッコミ。
曲中の「魚の食べ方がキレイ」という歌詞にちなんだシャケギャグということで、大倉は「意外と深いんや…」と感心し、安田章大も「魚の食べ方がキレイな歌やもんな」と丸山に同調。最終的に「あの曲は、シャケのファンタジー」とまとめ、丸山は「ハッシュタグ、シャケファンで呟いておいてください」と呼びかけた。
丸山のギャグにファンが“洗脳”されている話題から、村上は「U字の水槽もそうやし（笑）。定期的にトレンドに上がってる」とコメント。16年前、バラエティ番組の企画で丸山が考案した「呪いの歌」として語り継がれる絵描き歌「U字の水槽」が再び話題に。
またも丸山が「みんなでちょっと歌ってみる？」と呼びかけると、ファンはフル尺で大合唱。暗闇に差し込むスポットライトの中で歌う「U字の水槽」は、まるでライブ会場全体を呪縛したかのような迫力。メンバーは「すごい！」と笑いが止まらず、安田は「どれだけ昔から好きでいてくれてるんや…」と感動し、村上も「古参やねえ〜！！！」と大絶賛。
昔話は10分以上続き、メンバーは「めっちゃ喋ってない？（笑）」「同窓会みたいやな」と笑いながら次の曲に向けて準備。丸山が「（U字の水槽は）当分、封印します」と告げると、会場から「え〜！」と悲鳴に近い声が上がり、丸山は笑顔で「いや、え〜！もおかしい（笑）。じゃあ、やります」と返して、ファンをさらに沸かせていた。
この日の公演は、FAMILY CLUB onlineで生配信も実施されていたことから、Xでは「U字の水槽」がトレンド入りしていた。
昨年デビュー20周年という大きな節目を迎えたSUPER EIGHTは、夏の「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」、冬の「SUPER EIGHT 超 DOME TOUR 二十祭」を経て、2025年1月に華やかにメモリアルイヤーを締めくくった。その勢いのまま、グループ史上初となる日本武道館公演に挑戦。
“バンドの聖地”とも称される日本武道館を舞台に、SUPER EIGHTの強みであるバンドパフォーマンスを存分に披露する本公演。11月26日〜28日の3日間で計3公演が行われ、総動員数は4万2000人に達した。（modelpress編集部）
