SUPER EIGHT「走り切った」デビュー21周年の挑戦 個々の進化経て武道館で再集結【メンバーコメント全文／超八 in 日本武道館】
【モデルプレス＝2025/11/29】SUPER EIGHTが11月28日、初の日本武道館公演「超八 in 日本武道館」（読み：スーパーエイト イン ニッポンブドウカン）の最終公演を開催。メンバー5人が、ライブの見どころと、今年の1年を振り返って、報道陣にコメントを寄せた。
＜Q.ライブの見どころ＞
デビュー20年を経て21周年目のライブ、大人な雰囲気でセットリストを組んでいますが、しゃべっている内容が子供過ぎて楽しいライブになっていると思います！
＜Q.今年はどんな1年でしたか？＞
走り切った充実した1年でした！
＜Q.ライブの見どころ＞
武道館の客席を余すことなく360度、フルでシンプルに組んだステージですが、これまでの経験をもとにした、新しい空気感のライブになっています！
＜Q.今年はどんな1年でしたか？＞
5人で武道館公演ができて良かったです！メンバー個々のトピックが多かったですが、10月頃からリハをはじめて、この2カ月くらいは5人の時間が多かったので、年の瀬近くに5人での時間が多く取れているのは、年の締めくくり感もあって非常にいい時間になったかなと思います！
＜Q.ライブの見どころ＞
初の武道館公演ということもあって、公演の9割をバンドでやらせてもらっているのが挑戦でもあるので見どころです！
＜Q.今年はどんな1年でしたか？＞
メンバー個々にスキルアップをしたり、メティアでも活躍の年だったのではないのかなと思います。そして武道館で集まった時に、EIGHTの心の繋がりを感じられる年になったかなと思います！
＜Q.ライブの見どころ＞
関西から出てきて、21年やり続けてきたグループだからこそ築けている信頼関係のもと、自分たちらしいマイペースな会話あり、音楽あり、たくさんの笑いあり、というところが見どころになっています！
＜Q.今年はどんな1年でしたか？＞
20年走り切ってメンバーそれぞれお仕事をしている中で、僕も個人のお仕事を、ひとつひとつ山を登り、越えていきながら活動させてもらいました。それと同時に、グループでの活動をファンの皆さんが待ってくれていることを改めて実感した1年でした。
＜Q.ライブの見どころ＞
僕たちなりの武道館公演になっているんじゃないかと思います！若さだけじゃなくて、大人っぽい部分も見せられているかなと思います！
＜Q.今年はどんな1年でしたか？＞
それぞれの活動をメディアでもたくさん見ることができて、その時間があったからこそ、武道館公演ではいい意味でいろんな化学反応が起こったんじゃないかなと思います！
昨年デビュー20周年という大きな節目を迎えたSUPER EIGHTは、夏の「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」、冬の「SUPER EIGHT 超 DOME TOUR 二十祭」を経て、2025年1月に華やかにメモリアルイヤーを締めくくった。その勢いのまま、グループ史上初となる日本武道館公演に挑戦。
“バンドの聖地”とも称される日本武道館を舞台に、SUPER EIGHTの強みであるバンドパフォーマンスを存分に披露する本公演。11月26日〜28日の3日間で計3公演が行われ、総動員数は4万2000人に達した。最終日の28日には、FAMILY CLUB onlineでの生配信も実施され、多くのファンがその歴史的瞬間を見守った。（modelpress編集部）
◆SUPER EIGHT、グループ初の日本武道館公演開催
