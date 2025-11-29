SUPER EIGHT、初の日本武道館公演「俺らの青春はここからやぞ！」バンド聖地に“超満員”、21周年で全21曲披露【ライブレポート／超八 in 日本武道館】
【モデルプレス＝2025/11/29】SUPER EIGHTが11月28日、初の日本武道館公演「超八 in 日本武道館」（読み：スーパーエイト イン ニッポンブドウカン）の最終公演を開催した。【ライブレポート※ネタバレあり】
【写真】SUPER EIGHTメンバー、MCでイチャイチャ
昨年デビュー20周年という大きな節目を迎えたSUPER EIGHTは、夏の「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」、冬の「SUPER EIGHT 超 DOME TOUR 二十祭」を経て、2025年1月に華やかにメモリアルイヤーを締めくくった。その勢いのまま、グループ史上初となる日本武道館公演に挑戦。
“バンドの聖地”とも称される日本武道館を舞台に、SUPER EIGHTの強みであるバンドパフォーマンスを存分に披露する本公演。11月26日〜28日の3日間で計3公演が行われ、総動員数は4万2000人に達した。最終日の28日には、FAMILY CLUB onlineでの生配信も実施され、多くのファンがその歴史的瞬間を見守った。
“エイトコール”が響き渡り、会場が暗転すると、モニターにはデビューから現在までの軌跡を辿る映像が映し出され、今回の見どころとなるアリーナ中央の360度ステージ奥から5人がゆっくりと登場。横山裕は「ラスト、ブチ上がろうぜ〜！SUPER EIGHT、20歳を超えて21歳になりました！俺らの青春はここからやぞ！」と熱く観客に呼びかける。“青春”という言葉に重ねるように、オープニングは「あおっぱな」で勢いよく幕を開けた。
360度ステージは、2016〜2017年のコンサート「関ジャニ'sエイターテインメント」以来の採用。村上信五は「我々はこれまで、いろんな演出、セットリスト、音楽を経験してきました。その中で、せっかくなら360度どこからでも見て、楽しんでいただける空間にしたいと思い、このステージを選びました。僕たちの音楽を味わってください」と語り、四方八方からメンバーを見渡せる特別な空間が、濃密なライブ体験を予感させた。
キャッチーな振付が印象的な代表曲「ズッコケ男道」も、今回はバンドバージョンで迫力満点に披露。「ワッハッハー」と「I to U」ではアコースティックアレンジを取り入れ、会場をしっとりと温かな空気で包み込む。人気曲「ローリング・コースター」では、外側に設置されたリフターが360度回転する仕掛けも登場し、まさに曲名通りの“ローリング”演出で、会場のボルテージは一気に高まった。
大倉忠義が「松竹座の頃から変わらない」と笑う、グループ随一のギャガー・丸山隆平を中心とした、SUPER EIGHTらしいユーモア満載のMCを挟んだ後は、バンドスタイルから一転。青のスーツに身を包んだ5人が、大人の魅力を全開にして「ハリケーンベイベ」をクールにダンスパフォーマンス。カラフルなレーザーとスパークラーが交差する華やかな演出に、EIGHTER（※SUPER EIGHTのファンの呼称）は一気にスーパーショウの世界に酔いしれた。
続く「Street Blues」では、5人が椅子に腰掛け、紫のライトに照らされながら艶やかに恋心を歌い上げ、会場をしっとりと甘いムードに包む。さらにコンサート中盤には、“武道館といえば”のナンバー、TOKIOの「LOVE YOU ONLY」を披露。本公演で唯一のカバー曲として、オリジナルへのリスペクトを胸に、会場と一体となって爽やかに歌い上げた。
最終公演のクライマックス、5人が横一列に並び観客と向き合う中、横山が母への感謝と愛を込めて作詞した「オニギシ」へ。今年は母の死から15年目で、24時間テレビのチャリティーマラソンも仲間やメンバーの支えがあったからこそ完走できたと振り返る。番組でメンバーが「オニギシ」を歌う姿を見て、「俺も一緒に歌いたい」と強く思ったことから、今回特別にセットリストに加えられた。
歌唱中には5人の幼少期写真がモニターに映し出され、会場は温かな感動に包まれた。楽曲の最後には笑顔で寄り添う5人のプライベート写真も登場し、観客は拍手と歓声で応えた。ステージ、会場、配信のファンが一体となったこの瞬間は、まさにかけがえのない時間だった。
アンコールのラストを飾ったのは、挫折から立ち上がる心を応援する力強い楽曲「友よ」。歌い終えた安田は、「人生一度きり！謳歌して生きようぜ！！！」と熱く叫び、観客の心を揺さぶった。続けて村上は、20周年を支えてくれたファンへの感謝と、挫けそうになった過去を振り返りながら、「こうして今、笑って21年、そしてその先の未来を想像できるのは当たり前ではありません。皆さんとこの瞬間を共有できることがどれだけ幸せなことか、少しでも伝われば嬉しいです」と真摯に語り、「皆さんの人生に恥じないグループであり続けられるよう、これからも頑張ってまいります」と決意を示した。
横山によるおなじみの掛け声「俺たちが、最高で、最強の、SUPER！」は、今回特別に360度ステージバージョンで披露され、会場全員が「EIGHT〜！！！！！」と声を合わせた。ダブルアンコールでは、20年前から大切に歌い続けた「無限大」で締めくくり、SUPER EIGHTデビュー21周年の全21曲にわたる約2時間半の公演は、歓声と感動の中で幕を閉じた。（modelpress編集部）
OVERTURE
M1.あおっぱな
M2.って!!!!!!!
M3.ナントカナルサ
M4.ズッコケ男道
M5.ワッハッハー
M6.I to U
M7.ローリング・コースター
M8.象
M9.音楽が聴こえている
MC
M10.ハリケーンベイベ
M11.Street Blues
M12.LOVE YOU ONLY（TOKIO）
M13.未完成
M14.言ったじゃないか
M15.ハライッパイ
M16.“超”勝手に仕上がれ
M17.オニギシ
M18.乾杯!!節
EN1.T.W.L
EN2.友よ
WEN1.無限大
【Not Sponsored 記事】
【写真】SUPER EIGHTメンバー、MCでイチャイチャ
◆SUPER EIGHT、グループ初の日本武道館公演開催
昨年デビュー20周年という大きな節目を迎えたSUPER EIGHTは、夏の「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」、冬の「SUPER EIGHT 超 DOME TOUR 二十祭」を経て、2025年1月に華やかにメモリアルイヤーを締めくくった。その勢いのまま、グループ史上初となる日本武道館公演に挑戦。
◆「俺らの青春はここからやぞ！」360度ステージで魅せるSUPER EIGHTの熱狂
“エイトコール”が響き渡り、会場が暗転すると、モニターにはデビューから現在までの軌跡を辿る映像が映し出され、今回の見どころとなるアリーナ中央の360度ステージ奥から5人がゆっくりと登場。横山裕は「ラスト、ブチ上がろうぜ〜！SUPER EIGHT、20歳を超えて21歳になりました！俺らの青春はここからやぞ！」と熱く観客に呼びかける。“青春”という言葉に重ねるように、オープニングは「あおっぱな」で勢いよく幕を開けた。
360度ステージは、2016〜2017年のコンサート「関ジャニ'sエイターテインメント」以来の採用。村上信五は「我々はこれまで、いろんな演出、セットリスト、音楽を経験してきました。その中で、せっかくなら360度どこからでも見て、楽しんでいただける空間にしたいと思い、このステージを選びました。僕たちの音楽を味わってください」と語り、四方八方からメンバーを見渡せる特別な空間が、濃密なライブ体験を予感させた。
キャッチーな振付が印象的な代表曲「ズッコケ男道」も、今回はバンドバージョンで迫力満点に披露。「ワッハッハー」と「I to U」ではアコースティックアレンジを取り入れ、会場をしっとりと温かな空気で包み込む。人気曲「ローリング・コースター」では、外側に設置されたリフターが360度回転する仕掛けも登場し、まさに曲名通りの“ローリング”演出で、会場のボルテージは一気に高まった。
◆SUPER EIGHT、大人の色気放つ TOKIOの名曲「LOVE YOU ONLY」披露も
大倉忠義が「松竹座の頃から変わらない」と笑う、グループ随一のギャガー・丸山隆平を中心とした、SUPER EIGHTらしいユーモア満載のMCを挟んだ後は、バンドスタイルから一転。青のスーツに身を包んだ5人が、大人の魅力を全開にして「ハリケーンベイベ」をクールにダンスパフォーマンス。カラフルなレーザーとスパークラーが交差する華やかな演出に、EIGHTER（※SUPER EIGHTのファンの呼称）は一気にスーパーショウの世界に酔いしれた。
続く「Street Blues」では、5人が椅子に腰掛け、紫のライトに照らされながら艶やかに恋心を歌い上げ、会場をしっとりと甘いムードに包む。さらにコンサート中盤には、“武道館といえば”のナンバー、TOKIOの「LOVE YOU ONLY」を披露。本公演で唯一のカバー曲として、オリジナルへのリスペクトを胸に、会場と一体となって爽やかに歌い上げた。
◆横山裕、母への想いあふれる感動の「オニギシ」メンバーと念願の歌唱
最終公演のクライマックス、5人が横一列に並び観客と向き合う中、横山が母への感謝と愛を込めて作詞した「オニギシ」へ。今年は母の死から15年目で、24時間テレビのチャリティーマラソンも仲間やメンバーの支えがあったからこそ完走できたと振り返る。番組でメンバーが「オニギシ」を歌う姿を見て、「俺も一緒に歌いたい」と強く思ったことから、今回特別にセットリストに加えられた。
歌唱中には5人の幼少期写真がモニターに映し出され、会場は温かな感動に包まれた。楽曲の最後には笑顔で寄り添う5人のプライベート写真も登場し、観客は拍手と歓声で応えた。ステージ、会場、配信のファンが一体となったこの瞬間は、まさにかけがえのない時間だった。
◆SUPER EIGHT「皆さんの人生に恥じないグループであり続けたい」
アンコールのラストを飾ったのは、挫折から立ち上がる心を応援する力強い楽曲「友よ」。歌い終えた安田は、「人生一度きり！謳歌して生きようぜ！！！」と熱く叫び、観客の心を揺さぶった。続けて村上は、20周年を支えてくれたファンへの感謝と、挫けそうになった過去を振り返りながら、「こうして今、笑って21年、そしてその先の未来を想像できるのは当たり前ではありません。皆さんとこの瞬間を共有できることがどれだけ幸せなことか、少しでも伝われば嬉しいです」と真摯に語り、「皆さんの人生に恥じないグループであり続けられるよう、これからも頑張ってまいります」と決意を示した。
横山によるおなじみの掛け声「俺たちが、最高で、最強の、SUPER！」は、今回特別に360度ステージバージョンで披露され、会場全員が「EIGHT〜！！！！！」と声を合わせた。ダブルアンコールでは、20年前から大切に歌い続けた「無限大」で締めくくり、SUPER EIGHTデビュー21周年の全21曲にわたる約2時間半の公演は、歓声と感動の中で幕を閉じた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
OVERTURE
M1.あおっぱな
M2.って!!!!!!!
M3.ナントカナルサ
M4.ズッコケ男道
M5.ワッハッハー
M6.I to U
M7.ローリング・コースター
M8.象
M9.音楽が聴こえている
MC
M10.ハリケーンベイベ
M11.Street Blues
M12.LOVE YOU ONLY（TOKIO）
M13.未完成
M14.言ったじゃないか
M15.ハライッパイ
M16.“超”勝手に仕上がれ
M17.オニギシ
M18.乾杯!!節
EN1.T.W.L
EN2.友よ
WEN1.無限大
【Not Sponsored 記事】