◇ノルディックスキーW杯 ジャンプ女子個人第3戦（2025年11月28日 スウェーデン・ファルン ヒルサイズ＝HS95メートル）

丸山希（27＝北野建設）が開幕3連勝を飾った。他の選手よりもスタートゲートを2つ下げた1回目に94メートルでトップに立つと、2回目も91メートルをマーク。合計229・6点で優勝を決め、ガッツポーズで喜びを表した。

強風による悪天候で予選が中止。競技も当初のラージヒルからノーマルヒルへ変更されたが、助走姿勢が安定してサマーGPから勢いに乗る丸山は飛躍を2本そろえてみせた。2位のニカ・プレブツ（20＝スロベニア）に18.5点差をつける快勝で、女子個人戦では高梨沙羅（29＝クラレ）が2013年にマークしたW杯開幕4連勝にあと1つと迫った。

ライバルたちを寄せつけない強さで来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の金メダル候補に浮上。丸山は国際スキー連盟（FIS）のインタビューに「最高のシーズンスタートです。勝てて驚いたけど、調子は上がっています」と答え、「強風と遅延のため3試合で一番難しかったです」と振り返った。

高梨沙羅は187・3点で今季自己最高の9位。伊藤有希（31＝土屋ホーム）は11位、佐藤柚月（18＝東京美装）は18位、勢藤優花（28＝オカモトグループ）は22位、宮嶋林湖（22＝松本大）は28位だった。