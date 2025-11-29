SUPER EIGHTが28日、東京・日本武道館公演の最終日を迎えた。26日からの3日間で4万2000人を動員した。

昨年デビュー20周年を迎えた5人が、ロックの聖地に初めて降り立った。スポットライトに照らされてアリーナの脇から登場すると、敷かれたレッドカーペットを歩いて中央のセンターステージへ。360度を囲む観客を見渡して横山裕（44）が「SUPER EIGHT、21歳になりました！俺らの青春はここからでしょ！」とあおり、バンドバージョンの「あおっぱな」で幕が開けた。

村上信五（43）が「いつものコンサートとはちょっと空気感が違うと思います。ぜひゆったりと我々の音楽、歌詞、言葉を味わって」と語ったように、ド派手な演出ではなく音楽で魅了。「ズッコケ男道」など人気曲をバンドスタイルで披露すれば、「ワッハッハー」はアコースティックアレンジでしっとり歌い上げた。

さらにかつて同所で公演を行った先輩グループ「TOKIO」のデビュー曲「LOVE YOU ONLY」も披露。安田章大（41）は「ここで歌うことに意味があるんちゃうかってなりました」と意図を明かした。

村上は改めて「20周年を無事に乗り越えさせてもらったのはひとえに皆さんのおかげ」と感謝。「これだけのキャリアを積んできましたんで、だいたいどんなことがあっても大丈夫。皆さんの人生に恥じないグループであり続けられますよう、これからも頑張ります」とファンに誓った。