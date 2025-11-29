ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴが２８日、東京・日本武道館でメンバーにとっては初となる同所でのライブ「超八 ｉｎ 日本武道館」の最終公演を開催した。

初武道館は、メンバーによる「俺たちが最高で最強のＳＵＰＥＲ〜」の掛け声に、客席が「ＥＩＧＨＴ！」と呼応し、開幕した。５人は会場に敷かれたレッドカーペットを闊歩（かっぽ）し、大倉忠義（４０）のドラムセットを中心としたアリーナ中央に設置されたステージに登壇。３６０度全てを１万４０００人のファンに囲まれる中、ギター担当の横山裕（４４）が「ラストぶち上がろうぜ！ ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ、２１歳になりました。俺らの青春はこれからやぞー！」と絶叫した。

昨年デビュー２０周年の節目を経て、メンバーの「一度もやったことのない場所でライブがしたい」という思いから同所での公演が実現。ベースの丸山隆平（４２）は「公演の９割をバンドでやらせてもらっているのが挑戦」と、デビュー当初から磨き合ってきたバンドサウンドに乗せ、全２１曲で魅了した。

中盤にはメンバーの「日本武道館で歌うことに意味がある」との思いが一致したという、先輩・ＴＯＫＩＯの名曲「ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ」で会場のボルテージが最高潮に。大倉は「今年はそれぞれの活動があったからこそ、いい意味で化学反応が起こった」と手応えをのぞかせた。終盤には、横山がチャリティーランナーを務めた「２４時間テレビ」でメンバー４人が歌唱した「オニギシ」を披露。横山は「（自身は走っていたため同曲を歌えず）俺も歌いたかった！って思っていた」と夏の国技館の“リベンジ”を果たし、温かな拍手が送られた。

会場を見渡しながらギターをかき鳴らした安田章大（４１）は「本当に幸せ。これからも明るく楽しくやっていくＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴから元気をもらって、前に進んで」と熱く呼びかけた。キーボードの村上信五（４３）も「楽しい未来を想像できているのがどれだけ幸せなことか。皆さんがいれば、どんなことがあっても大丈夫」。ファンと５人の青春はまだまだ終わらない。（奥津 友希乃）