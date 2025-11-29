SUPER EIGHTが28日、東京・日本武道館で「超八 in 日本武道館」千秋楽公演を行った。今年で活動21周年。同所のステージは初めて。グループの武器でもあるバンドパフォーマンスで「ズッコケ男道」など全21曲を披露し、バンドの聖地・武道館を沸かせた。

ぐるりと観客に囲まれた360度ステージへ、無邪気に駆け上がった。横山裕（44）の「20歳超えて21歳になりました！俺らの青春はこっからやぞー！」のシャウトに、1万4000人のエイター（ファンの呼称）の歓声がぶつかった。村上信五（43）の「360度、皆さんに楽しんでいただける空間づくりを」という言葉通り、楽曲「ローリング・コースター」では五角形のステージを回転させながらパフォーマンス。隅々まで縦横無尽。誰ひとり取りこぼさず、5人を核に熱狂の渦ができあがった。

リスペクトも込めた。安田章大（41）が「ここで歌うことに意味があるんちゃうかと。日本武道館といったらこの歌」と前振りし、今年6月に解散したTOKIOの名曲「LOVE YOU ONLY」を熱唱。大先輩も立った武道館のステージで、大きな背中を追った。

3公演で4万2000人を動員。丸山隆平（42）は「EIGHTの心のつながりを感じられる年になったと思います」、大倉忠義（40）は「良い意味でいろんな化学反応が起こったんじゃないかな」と誇りを持ってやり切った。

心躍る音楽と、ユーモアあふれるかけあい。最後まで熱冷めやらず、ダブルアンコールまで展開された。安田は「こうやって明るく楽しくSUPER EIGHTで元気をもらってくれたら」と投げかけ、村上は「皆さんの人生に恥のないグループでいられるように」と約束。熱く、楽しく、愉快に。新たなエイトの歴史を刻んでいく。【望月千草】