ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２８９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間13:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 47716.42（+289.30 +0.61%）
ナスダック 23365.69（+151.00 +0.65%）
CME日経平均先物 50260（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式28日終値
英FT100 9720.51（+26.58 +0.27%）
独DAX 23836.79（+68.83 +0.29%）
仏CAC40 8122.71（+23.24 +0.29%）
米国債利回り
2年債 3.495（+0.020）
10年債 4.019（+0.025）
30年債 4.669（+0.027）
期待インフレ率 2.230（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.689（+0.009）
英 国 4.440（-0.010）
カナダ 3.149（+0.025）
豪 州 4.515（+0.021）
日 本 1.805（+0.011）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝59.48（+0.83 +1.42%）
NY金先物2 26月限（COMEX)
1オンス＝4251.30（+49.00 +1.17%）
ビットコイン（ドル）
90903.81（-506.85 -0.55%）
（円建・参考値）
1419万5539円（-79150 -0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
