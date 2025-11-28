入野自由、2026年春に3都市巡るライブツアー開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

数々の人気アニメ作品や話題の舞台に出演し活躍中の入野自由が、2026年4月より3都市にて「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」を開催することが決定した。

入野にとって、約2年ぶりとなる本ツアーは4月13日の東京・東京ドームシティkanadeviaホールを皮切りに、大阪・福岡を巡る3都市にて開催。入野からコメントも到着した。

公演やチケットの詳細は12月中旬に発表予定。いち早く入野自由の最新音楽情報が届く「入野自由LINE公式アカウント」がこの度開設されたので、友だち追加をしてライブツアーや最新音楽情報をキャッチしよう。

声優・俳優のみならず、アーティストとしてもますますパワーアップする入野自由の2026年の音楽活動を楽しみにしてほしい。

＜入野自由コメント＞

遂に！久しぶりのLIVE開催が決定しました！新しい曲達と共に、会場でしか感じることのできない熱量を！エネルギーを！お届けします！一緒に歌おう！

入野自由LINE公式アカウント

https://lin.ee/NmBMlJT

●ライブ情報

IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”

2026年4月13日（月）東京：東京ドームシティkanadeviaホール

2026年4月17日（金）大阪：Zepp Osaka Bayside

2026年5月1日（金）福岡：Zepp Fukuoka

※公演・チケットの詳細は12月中旬に発表予定です

詳細はオフィシャルサイトをチェック！

＜PROFILE＞

入野自由（IRINO MIYU）

東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。最近の主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、ドラマ「元彼の遺言状」、舞台『リア王』『消失』『浪人街』などがある。

