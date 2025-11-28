milet¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ2´üÏ¢Â³·èÄêµÇ°¡ªÂè1´üED¡ÖAnytime Anywhere¡×¤ÎÂæËÌ¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤òYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îmilet(¥ß¥ì¥¤)¤Î¿·¶Ê¡ÖThe Story of Us¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£milet¤Ï¡¢Âè1´üED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAnytime Anywhere¡×¤ËÂ³¤¡¢2´üÏ¢Â³¤ÇÆ±ºî¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î2´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëED¥Æ¡¼¥Þ¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖAnytime Anywhere¡×¤Î¥é¥¤¥ô±ÇÁü(¡ÖHey Taipei, I¡Çm milet¡×¡÷Zepp New Taipei)¤¬¡¢11/30(Æü)18:00¤è¤ê¡¢milet Official YouTube Channel¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖThe Story of Us¡×¤ÎÆÃÅµÉÕ¤Pre-add/Pre-save(ÇÛ¿®Í½Ìó)¤â¼õÉÕÃæ¡£milet¤Î¿·¤¿¤ÊED¥Æ¡¼¥Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖAnytime Anywhere¡×¤Î¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
milet¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ë²Î¾§½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¤òMAN WITH A MISSION¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÃ´Åö¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè1´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¼çÂê²Î¡Öhanataba¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÃ´Åö¡£
Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï½é½Ð±é±Ç²è¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¡¢¼çÂê²Î¡¿·àÃæ²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±×¡¹³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Êmilet¤¬¡¢Âè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×(¾®³Ø´Û)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢¸½ºß¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3,200ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü(2023Ç¯9·î¡Á2024Ç¯3·îÊüÁ÷)¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
½é²óÊüÁ÷¤Þ¤ÇÌó2¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿11·î20Æü¡¢ËÜÊÔ¤Î½é¸ø³«±ÇÁü¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥Ë¥áPV¤Ë¤Æ¡¢milet¤Î¿·¶Ê¡ÖThe Story of Us¡×¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
Î¹Ï©¤ò¹Ô¤¯¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¼é¤ê¡¢»þ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òmilet¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Âè1´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAnytime Anywhere¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤Î³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢Âè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î·àÃæ²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë·àÈ¼ºî²ÈEvan Call»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡ÖThe Story of Us¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£ÆÃÅµÉÕ¤Pre-add/Pre-save(ÇÛ¿®Í½Ìó)¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û2days¸ø±é¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¼çºÅ¼ÔÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Âè1´ü¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿3¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÁÎÎ·¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢Æ±¤¸¤¯Ãç´Ö¤ÎÀï»Î¥¢¥¤¥¼¥ó¤ÎÄï»Ò¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡£Âè2´ü¤Ç¤Ï¤³¤Î3¿Í¤ÎÎ¹¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ç¤è¤ê¶¯¤¯ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯3¿Í¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·PV¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤¾ð·Ê¤È¶¦¤Ë¤½¤ì¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Âè2´ü¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ´¶¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖAnytime Anywhere¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://milet.lnk.to/AnytimeAnywhereWN
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ
milet
¡ÖThe Story of Us¡×
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÆÃÅµÉÕ¤Pre-add/Pre-save(ÇÛ¿®Í½Ìó)¼õÉÕÃæ¡ª
¡ÖThe Story of Us¡×Pre-add/Pre-save¥ê¥ó¥¯
https://milet.lnk.to/TheStoryofUsWN
¡ãPre-add / Pre-save¤È¤Ï¡©¡ä
Apple Music¤ÎPre-add(¥×¥ê¥¢¥É)¡¢Spotify¤ÎPre-save(¥×¥ê¥»¡¼¥Ö)¤Ï¡¢ÇÛ¿®Á°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥·¥ó¥°¥ë¤ò»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Á°¤â¤Ã¤ÆPre-add/Pre-save¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ä¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¼«Æ°¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music/Spotify
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ) 20:00 ¡Á 2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) 23:59¤Þ¤Ç
»²²ÃÊýË¡
¡°Ê²¼URL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
https://milet.lnk.to/TheStoryofUsWN
¢Apple Music¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-add on Apple Music¡×¡¢Spotify¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-save on Spotify¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
£²èÌÌ¤Ë¡ÖÍ½ÌóÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÅÐÏ¿´°Î»¤Ç¤¹¡ª10ÉÃ¸å¤Ë¼«Æ°Á«°Ü¤¹¤ëÆÃÅµ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ²èÁü¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÔ¼õ²èÌÌ
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
miletÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é
2026Ç¯2·î13Æü(¶â)OPEN 17:30¡¿START 18:30
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)OPEN 15:00¡¿START 16:00
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ 0570-550-799
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
¼çºÅ¼ÔÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¿½¤·¹þ¤ßURL
https://l-tike.com/milet/
¢¨¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)20:00¡Á2025Ç¯12·î1Æü(·î)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)15:00
Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)15:00¡Á2025Ç¯12·î8Æü(·î)23:00
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://l-tike.com/contact/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§¡ï9,000(ÀÇ¹þ)
¢¨4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£3ºÐ°Ê²¼¤Ç¤â¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡£
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¥¢¥ó¥À¡¼19¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï9,000(ÀÇ¹þ)
ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¿ÈÊ¬¾Ú¤´Äó¼¨¤Ç1,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¢¨ÂÐ¾Ý¡§¸ø±éÆüÅöÆü¤ÎÇ¯Îð¤¬18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý
¢¨19ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ÈÆ±¹Ô¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÉ¬¤º¤ªÏ¢¤ìÍÍÁ´°÷¥¢¥ó¥À¡¼19¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î·ô¼ï¤ò¤´¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹çÀÊ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ¢¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ï18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü
2026Ç¯1·î16ÆüÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë11:00
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈFRIDAY ANIME NIGHT¡É¤Ë¤Æ
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ËÌÀîÊþºÈ
Éû´ÆÆÄ¡§¸¶²ÊÂç¼ù
´ÆÆÄ¶¨ÎÏ¡§ºØÆ£·½°ìÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÃÒ¿Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÀ¥´Ý¡¢¾®Åè·ÄÍ´¡¢Æ£ÃæÍ§Î¤
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§µÈ²¬À¿»Ò
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¾®¶¶¹°ÐÒ¡¢¸¶ÌîÎÜÆà¡¢À¥¸ýÀô¡¢¸¶²ÊÂç¼ù
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹âÌÚº´ÏÂ»Ò
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿ù»³¿¸»Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÌî½Õ·Ã
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§º£³À²ÂÆà
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»³Ú¡§Evan Call
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖThe Story of Us¡×milet
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
¡ÚÀ¼¤Î½Ð±é¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡§¼ï粼ÆØÈþ
¥Õ¥§¥ë¥ó¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥Ò¥ó¥á¥ë¡§²¬ËÜ¿®É§
¥Ï¥¤¥¿¡¼¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
¥¢¥¤¥¼¥ó¡§¾åÅÄà¢»Ê
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×(¾®³Ø´Û)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í(¸¶ºî)¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ(ºî²è)¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈËâ²¦Æ¤È²¸å¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×Âç¾Þ¡¢¡ÖÂè25²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡×¿·À¸¾Þ¡¢¡ÖÂè69²ó¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¡×¡¢¡ÖÂè48²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡×¾¯Ç¯ÉôÌç¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡ªÌ¡²è¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤Ï2023Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2´ü¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÃÎ¤ëÎ¹¡×¤¬¡¢ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
Í¦¼Ô¥Ò¥ó¥á¥ë°ì¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡£¥Ò¥ó¥á¥ë¤é¤È¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¥¨¥ë¥Õ¤ÎËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÎÞ¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡È¿Í¤Î¿´¤òÃÎ¤ëÎ¹¡É¤Ë½Ð¤ë¡£Æ»Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ËâË¡»È¤¤¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢Æ±¤¸¤¯Ãç´Ö¤Î¥¢¥¤¥¼¥ó¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ëÀï»Î¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ô¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡£Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¡¢àÄàÑ¤ÊËâÂ²¤äËâÊª¤È¤ÎÀï¤¤¡£»þ¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¡¢»þ¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬¡¢3¿Í¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÎ¹¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡½¡½¡£
¡ãmilet ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
milet¡Ê¥ß¥ì¥¤¡Ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Åìµþ½Ð¿È
»×½Õ´ü¤ò¥«¥Ê¥À¤Ç²á¤´¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤«¤Ä½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÆÈÆÃ¤Î±´À¼¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£
2019Ç¯3·î6Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Toru(ONE OK ROCK)¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Öinside you¡×¤ÏiTunes¤Ê¤É¿Íµ¤²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È11¥µ¥¤¥È¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¡£8·î21Æü¤Ë¤ÏTV¥É¥é¥Þ¡Öµ¶ÁõÉÔÎÑ¡×¼çÂê²Î¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿3rd EP¡Øus¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢AWA¡¦Spotify¡¦d¥Ò¥Ã¥Ä¡¦LINE MUSIC¤Ê¤É7¤Ä¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¡£
2019Ç¯Ëö¡Ö¥ì¥³¥Á¥ç¥¯Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2019¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÉôÌç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÎ¾Êý¤Ç¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¡£
2020Ç¯6·î3Æü¤Ë¤ÏÁ´18¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øeyes¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖCD¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°µÚ¤Ó¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ¶¦¤Ë½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËBillboard JAPAN ¡ÈHOT ALBUMS¡É¤Ç¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢8½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤¹¡£
2021Ç¯8·îÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°¤Ë²Î¾§½Ð±é¡£
³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢2023Ç¯¹á¹Á¤Ç½é¤Î³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Æ±Ç¯4ËÜ¤Î³¤³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¡£11·îËö¤ËÂæËÌ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2ÉÃ¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò4days¤Ç³«ºÅ¡¢8·î¤«¤é¼«¿ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢11·î¤«¤é½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï2.3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¡ÖÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï½é½Ð±é±Ç²è¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¡¢¼çÂê²Î¡¿·àÃæ²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±×¡¹³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
©»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
milet¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.milet.jp/