声優・楠木ともりが魅せる6つの世界。ヘッドホンから生まれた眠りへ誘う6つの音声作品がAudibleで無料配信スタート！

2025年10月に発売された、ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WH-1000XM6」の新色・ミッドナイトブルーの登場を記念して、オーディオブックを制作する公募企画「眠れぬ夜のための6つの音物語」を実施。SFや恋愛、詩など、516作品が集まった。集まった作品は、本企画の選考委員委員長である「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の著者・汐見夏衛氏をはじめ、1000Xシリーズオーナーや選考委員による選考を経て、入選6作品を選出した。

そしてこの度、声優・シンガーソングライター 楠木ともりが「作品ごとに読み方を考えるのが楽しかった」と思いをにじませながら息を吹き込んだオーディオブックが完成。Amazon オーディブル（以下、Audible ）にて無料公開を開始した。

ソニーストア 銀座・大阪では、「楠木ともり×WH-1000XM6 ミッドナイトブルー試聴体験 音の世界にちょっと寄り道…」を開催中。期間中、WH-1000XM6 ミッドナイトブルーを使って、楠木ともりの最新アルバム『LANDERBLUE』やオーディオブックを試聴できる。 さらに、試聴体験をされた方や購入された方には、それぞれスペシャルな特典をご用意。この機会に、WH-1000XM6 ミッドナイトブルーで広がる音の世界をぜひ体験しよう。

ソニーストア 銀座

キャンペーン期間：11月26日（水）〜12月21日（日）

購入特典：楠木ともり「TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY

LIVE 2025 “LAPIDARIES”」チケットペア3組6名（抽選）

12月22日（月）開催／EX THEATER ROPPONGI

体験特典：オリジナルステッカー

※チケットプレゼントの抽選対象となる購入期間は12月12日（金）までとなります

ソニーストア 大阪

キャンペーン期間：11月26日（水）〜12月21日（日）

購入特典：サイン入りポスター5名（抽選）

体験特典：オリジナルステッカー

詳細は各ストア内の掲示をご確認ください。

＜声優・楠木ともり 朗読収録後コメント＞



原稿をいただき、文体がさまざまで個性が出てるなと思いました。朗読といっても詩やモノローグ、セリフの掛け合いがあり、作品ごとの読み方を考えるのが楽しかったです。「静かな時間が流れる作品なのか？ リズム感がいいのか？」など、読んだ時のイメージを作品に落とし込みました。一気に6作品を聞いていただく人も多いと思います。6作それぞれで、発音のかたさ・柔らかさ、温度感など細かく変えてみたので、違いを見つけてみてください。

＜作家・汐見夏衛 選考後コメント＞



正直、私が審査をするのが申し訳なくなるくらいレベルの高い作品が多く「大変なご無礼を申し訳ございません…！」と平身低頭の心持ちで、僭越ながら私なりに良いと思うものを、好きなものを選出させていただきました。皆様の彩り豊かな作品を拝読して、私ももっと色々なジャンルに挑戦して、執筆活動の幅を広げていきたいなと思いました。素敵な作品をありがとうございました！

●配信情報

オーディオブック

「眠れぬ夜のための6つの音物語」



Audibleにて無料配信中！

ソニーのヘッドホンから誕生した6つのストーリーを楠木ともりさんの朗読で、どなたでも無料でお楽しみいただけます。

※ご利用にはAmazonアカウントが必要になります

WH-1000XM6 新色・ミッドナイトブルー発売記念「眠れぬ夜のための６つの音物語」

516作の中から選りすぐりの6作品をオーディオブック化！ Audibleで無料配信開始！

朗読は映画「チェンソーマン」マキマ役などで活躍の声優・楠木ともり！

オーディオブック 眠れぬ夜のための6つの音物語はこちら

https://www.audible.co.jp/pd/B0G1SJZZ4T

＜Audibleについて＞

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。 https://www.audible.co.jp/

●商品情報

WH-1000XM6 ミッドナイトブルー



ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WH-1000XM6」

カラー：ブラック、プラチナシルバー、ミッドナイトブルー

価格：オープン価格（発売中）

WH-1000XM6は、著名な音楽制作スタジオのサウンドエンジニアと商品共創を行い、アーティストの意図する音を再現する高品位な音楽体験を届けるワイヤレスヘッドホンです。本商品は「高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3」を搭載し、世界最高クラス※1のノイズキャンセリング性能を実現します。また、ソニーの立体音響技術を使った「360 Reality Audio Upmix for Cinema（サンロクマル・リアリティオーディオ アップミックス フォー シネマ）」機能を備え、映画や動画のステレオ音源を、映画館で視聴しているような臨場感のある立体的なサウンドで楽しめます。

※1 2025年3月1日時点、ソニー調べ。IEC基準に則る。ヘッドバンド型ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン市場において。

＜プロフィール＞

楠木ともり

声優・シンガーソングライターとして活動中。「チェンソーマン」マキマ役をはじめ、「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」レン役、「ヘブンバーンズレッド」茅森月歌役など、多くの作品にメインキャストとして出演。2020年に「ハミダシモノ」にてメジャーデビュー。2ndアルバム「LANDERBLUE」が発売中。25年12月22日（月）には、EX THEATER ROPPONGIでのワンマンライブを予定している。

汐見夏衛

鹿児島県出身、愛知県在住。2016年『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』でデビュー。2023年に映画化され、大ヒットに。10代の心によりそう作品を多く手がける。

