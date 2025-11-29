40・50代が似合う「上品コート」→【ZARA】まさかの“1万円以下”でいいの発見！

他のアイテムと比べて、お値段が張りがちなアウター。少しでも安く手に入れたいなら、ミドル世代に似合う「上品コート」を、1万円以下で販売している【ZARA（ザラ）】が狙い目！ 最旬スタイルを楽しめるスエード調素材や、大人カジュアルの相棒にしたいフード付きデザインなどを採用した、お値段以上の価値を感じられそうな注目のコートをご紹介します。

サッと羽織って上品見えするテーラードコート

【ZARA】「ソフトダブルブレストコート」\6,590（税込）

都会的で洗練された印象を与えるグレーカラーが、大人の魅力を引き出してくれそうなコート。テーラードカラーのきちんと感がありつつ、ドロップショルダーでこなれ感も演出できるのが魅力です。ヒップが隠れるくらいのミドル丈で、ボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそう。脱ぎ着しやすいため、車移動が多い人にもおすすめです。

バサッと羽織って旬度アップを狙えるスエード調コート

【ZARA】「フェイクスエード フロックコート」\8,590（税込）

起毛感のあるスエード調素材と、こっくり深みのあるブラウンカラーが特徴。デイリー使いしやすいシンプルなデザインで、大人に似合うトレンドコーデを楽しめそう。フラップポケットもコーデのいいアクセントに。こちらのタバコブラウンの他に、チョコレートやダークレッドといった、ニュアンス感がおしゃれな全3色展開。

美シルエットに魅了！ オンオフ活躍しそうな高見えコート

【ZARA】「ソフトベーシックコート」\6,590（税込）

ノッチドラペルを採用したシルエットの美しさが魅力。ほんのり光沢感を感じられるカラーが、上品な雰囲気も演出します。かっちりとしたセットインスリーブが端正な印象を与え、オンにもオフにも活躍しそう。お値段以上の高見えコートは、大人コーデのランクアップにも一役買ってくれそうです。

キレイめカジュアルの相棒にしたいフード付きコート

【ZARA】「ソフトフード付きコート」\8,590（税込）

ラフな抜け感をプラスできるフード付きコート。上品で落ち着いた印象を与えるベージュは、きちんと感もリラックス感もあるコーデを目指すミドル世代にぴったり。サラッと羽織ってサマ見えし、付属のベルトでウエストをキュッと絞れば、メリハリが出てフェミニンなムードもまとえます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i