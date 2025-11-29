¡ÚGUNDAM UNIVERSE gMS-¦¸ GQuuuuuuX¡Û 11·î29Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§5,500±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖGUNDAM UNIVERSE gMS-¦¸ GQuuuuuuX¡×¤ò11·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,500±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëMS¡ÖgMS-¦¸ GQuuuuuuX¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î6¥¤¥ó¥Á¤Î´°À®ÉÊ¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖGUNDAM UNIVERSE¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡²ÄÆ°°è¤ÈÍ·¤Ó¤ä¤¹¤µ¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¡¢¸ª¤Î¹­¤¤²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ýー¥º¤òºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¥Òー¥È¡¦¥Ûー¥¯¤ä¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¡¢¥·ー¥ë¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ3¼ï¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£

¡ÖGUNDAM UNIVERSE gMS-¦¸ GQuuuuuuX¡×

¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó150mm
ºà¼Á¡§ABS¡¢PVCÀ½

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ËÜÂÎ
¡¦¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Äº¸±¦³Æ3¼ï
¡¦¥Òー¥È¡¦¥Ûー¥¯
¡¦¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë
¡¦¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë
¡¦¥·ー¥ë¥É
¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä°ì¼°

(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£