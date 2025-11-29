ÂæÏÑ¤Î158¥¥í±¦ÏÓ¡¦½ù¼ãô¦¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ·èÄêÅª¡¡11·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¶ËÈë¸ò¾Ä¡¡3Ç¯Áí³Û15²¯±ß¶á¤¤Âç·¿·ÀÌó½àÈ÷
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢CPBL¡ÊÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ë¤ÎÌ£Á´¤«¤é³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿½ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÆüÊÆ¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑµå³¦¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ½ùÂ¦¤¬¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÆþÃÄ¤ÎÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢½ùËÜ¿Í¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯Áí³Û15²¯±ß¶á¤¤Âç·¿·ÀÌó¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ÀèÈ¯Êä¶¯¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½ù¤¬11·î¾å½Ü¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¶ËÈë¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤äÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ë¤â¾·¤¡¢½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤òà¥×¥ì¥¼¥óá¡£²¦µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤È¤Î²ñ¿©¤âÀß¤±¤ë¤Ê¤É³ÍÆÀ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë²÷Â®µå±¦ÏÓ¤Î½ù¤Ï2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÌ£Á´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡£º£µ¨¤ÏÅÐÈÄ19»î¹ç¤Ç5¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦05¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢º£µ¨¤â114²ó¤Ç120Ã¥»°¿¶¤ÈÅêµå²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢²¿ÅÙ¤â»ë»¡¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÉôÄ¹¤Ï¡Öµå¤ËÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤ëÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÂÎÎÏÅª¤ÊÌÌ¡×¤È¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£³ÍÆÀ¤Ë»ê¤ì¤Ð¡¢3Ï¢ÇÆ¤ÈÏ¢Â³ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÎÏ¶¯¤¤ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£