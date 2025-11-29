ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３１１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間12:02）（日本時間02:02）
ダウ平均 47738.22（+311.10 +0.66%）
ナスダック 23303.37（+88.68 +0.38%）
CME日経平均先物 50205（大証終比：-45 -0.09%）
欧州株式28日終値
英FT100 9720.51（+26.58 +0.27%）
独DAX 23836.79（+68.83 +0.29%）
仏CAC40 8122.71（+23.24 +0.29%）
米国債利回り
2年債 3.491（+0.016）
10年債 4.013（+0.019）
30年債 4.668（+0.026）
期待インフレ率 2.249（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.689（+0.009）
英 国 4.440（-0.010）
カナダ 3.143（+0.019）
豪 州 4.515（+0.021）
日 本 1.805（+0.011）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝59.48（+0.83 +1.42%）
NY金先物2 26月限（COMEX)
1オンス＝4243.20（+40.90 +0.97%）
ビットコイン（ドル）
90985.69（-424.97 -0.46%）
（円建・参考値）
1421万1055円（-66376 -0.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
