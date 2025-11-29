ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は３１１ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間12:02）（日本時間02:02）
ダウ平均　　　47738.22（+311.10　+0.66%）
ナスダック　　　23303.37（+88.68　+0.38%）
CME日経平均先物　50205（大証終比：-45　-0.09%）

欧州株式28日終値
英FT100　 9720.51（+26.58　+0.27%）
独DAX　 23836.79（+68.83　+0.29%）
仏CAC40　 8122.71（+23.24　+0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.491（+0.016）
10年債　 　4.013（+0.019）
30年債　 　4.668（+0.026）
期待インフレ率　 　2.249（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.689（+0.009）
英　国　　4.440（-0.010）
カナダ　　3.143（+0.019）
豪　州　　4.515（+0.021）
日　本　　1.805（+0.011）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝59.48（+0.83　+1.42%）
NY金先物2 26月限（COMEX)
1オンス＝4243.20（+40.90　+0.97%）

ビットコイン（ドル）
90985.69（-424.97　-0.46%）
（円建・参考値）
1421万1055円（-66376　-0.46%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ