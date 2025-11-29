香港の高層マンションで起きた大規模火災の発生から3日目。これまでに128人の死亡が確認されています。地元当局は、マンションの修繕工事に関連する汚職の可能性もあるとして、捜査を開始しました。

◇

佐藤梨那キャスター

「火災現場となったマンションがよく見える広場です。ここには規制線が張られていて、その先に進むことができなくなっていますが、この広場には多くの人が集まっています」

28日夕方の現場には、献花に来た人たちの姿がありました。

献花に来た高校生

「近所に住んでいるので献花に来ました」

「学校がすぐ近くだからすごい煙を見ました」

「とても悲しいです」

献花に添えたメッセージには…。

献花に来た高校生

「天国でもお幸せにと書きました」

■マンション内部は黒く焼け焦げ…被害住人は隣人と連絡つかず

香港の修繕工事中の高層マンションで、26日に発生した大規模火災。

28日、中国国営メディアが投稿したマンション内部の映像では、消防隊員が大量の水が流れ落ちる階段をあがっていくと、室内は一部を除いて、ほとんどが黒く焼け焦げている様子が確認できます。

自宅が被害にあったマンションの住人は…。

自宅が被害 マンションの住人

「家がなくなって悲しい」

「そこの10階に住んでた。あそこに帰りたい。でも帰ることができない、見てるだけでつらいです」

「私たちの生活はよかった。幸せだった」

突然奪われた日常。親しかった隣人とは、いまも連絡がつかないといいます。

自宅が被害 マンションの住人

「いつも帰ってきたら隣人と挨拶するのに、隣人がいなくなって、どうなっているんだろう」

「いつになったら帰れるのか。ただ日常が戻ってほしいだけ」

■竹の足場、街の至る所に「香港の建設業界で使う歴史は長い」

確認される死者の数も日に日に増えていて、これまでに少なくとも128人が亡くなった今回の火災。79人がけがをしていて、いまも200人以上と連絡がとれていません。

28日、香港の街を取材すると、ここまで燃え広がった要因、そして救助が難航する理由が見えてきました。

佐藤梨那キャスター

「このあたり香港の市街地というようなエリアでしょうか。目の前にある建物一帯が竹の足場が組まれていまして、緑のネットもかけられています。改修工事中ということでしょうか。ちょうど作業員の方の姿も見られます」

街の至る所に組まれていたのは、竹の足場。この場所で店を経営する男性は…。

竹の足場組まれた建物で 店を経営

「香港の建設業界で竹の足場を使う歴史は長いです」

「竹は全然心配していない」

竹の足場についての不安はないという一方、火災を受けて心配していたのは、足場の周りに張られているネットです。

竹の足場組まれた建物で 店を経営

「取り急ぎネットを燃えにくいものに取り替えます」

火災当時に撮影された火元とみられる映像からは、初めは小さかった炎が、緑のネットへ燃え移りながら、縦に大きく広がっている様子が分かります。

■ネットと発泡スチロール、燃え広がった要因か

さらに、こんな声も。

「ネットと発泡スチロール。これらこそ火災を大きくした原因だと思います」

今回の修繕工事の作業工程が書かれた資料（建設会社のホームページより）。発泡スチロールがエレベーターホールの窓に設置されていました。

香港当局は当初、防火基準を満たしていない疑いのあった保護ネットについては、基準を満たしていたとしたものの、窓やドアを囲む発泡スチロールの可燃性が高かったと指摘。

さらに住民の話として、当時「警報ベルが鳴らなかった」とこれまで報じられていて、実際に当局がマンションの消防システムを調べたところ、火災報知器が正常に作動しなかったことも明らかに。近く法的な措置をとるとしています。

また救助が難航した原因については、竹の足場の存在が…。

佐藤梨那キャスター

「あちらの激しく燃えたマンションの棟を見てみますと、竹の足場が今にも落ちそうになっています」

救助活動を行う際、高層部の竹の足場が次々と崩落し、建物の出入り口などが塞がれたことが救助を難しくした要因の1つになったとしています。

修繕工事中のマンションで起きた、香港史上最悪レベルの火災。逮捕者も増えています。

27日までに、過失致死の疑いで工事業者の取締役ら3人が逮捕されていましたが、地元当局によりますと、28日、新たにマンションの修繕工事に関連する汚職の疑いで、建設会社の責任者ら8人が逮捕されたことが分かりました。

いまだ被害の全容が明らかになっていない中、いまも9か所の避難所が設置され、500人以上が避難しているということです。

（11月28日午後11時45分放送『news zero』より）