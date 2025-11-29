◇欧州リーグ1次リーグ第5戦 セルティック3ー1フェイエノールト（2025年11月27日）

欧州リーグ1次リーグ第5戦が27日に行われ、セルティックは敵地でフェイエノールトに3―1で逆転勝ちした。両チーム合わせ日本人4人が出場した一戦で、後半38分までプレーしたMF旗手怜央が1得点1アシストと躍動。フル出場のFW前田大然もダメ押し点のアシストなど2得点に絡んだ。敗れたフェイエノールトのFW上田綺世は前半11分に欧州リーグ初得点となる先制点を決め、DF渡辺剛とともにフル出場した。

MF旗手が逆転勝利を呼び込んだ。0―1の前半31分、右から浮き球を送り同点弾をアシスト。同43分には「いけるときはいっていい。ついていくから」と声をかけたFW前田が自身の言葉通りGKへの“鬼プレス”でパスミスを誘うと、こぼれ球を冷静に蹴り込み勝ち越し点を決めた。後半37分に前田が3点目を演出した直後に“お役御免”となり、「凄く試合を変えられた」と胸を張った。日本代表への招集は今年3月が最後。「悔しい思いはある。でも、最後の最後まで、何があるか分からない世界」と来年のW杯に向けて力強く話した。