ダウ平均、ナスダックともにしっかり＝米国株序盤



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも続伸。前日比は、ダウ工業株３０種平均が３２１．７９ドル高の４万７７４８．９１ドル、ナスダック総合指数が９０．９０高の２万３３０５．５９。



今日の米株式市場はしっかりした動きとなっている。ダウ平均は寄り付きから小幅ながらプラス圏での推移。その後も買いが優勢となっている。今日は感謝祭翌日ということで取引参加者が少なく、取引自体も短縮取引となるが、地合いは堅調。



マグニフィセントセブンは寄り付き前に買われ、序盤は買い目立ったアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が反落、エヌビディア＜NVDA＞は寄り付き前からの弱さが継続。一方マイクロソフト＜MSFT＞、アマゾン＜AMZN＞、メタ＜META＞がしっかり。



ダウ平均は３０銘柄中２４銘柄がプラス圏。寄り付き直後は小幅高銘柄が目立ったが、その後も買いが続く中、セールスフォース＜CRM＞、ＩＢＭ＜IBM＞が買われ、さっらに、ＪＰモルガン＜JPM＞、ゴールドマンサックス＜GS＞など金融株を中心に買いが入って、全体を押し上げている。



その他個別銘柄では半導体大手インテルが強い。証券会社のアナリストが早ければ２０２７年からのアップルＭプロセッサーの供給開始観測を示したことなどが期待につながっている。



株式吸収を嫌気された大麻関連大手ティレルブランズは、寄り付き前から１０％を超える下げ、ＮＹ市場に入って売りがさらに強まり、２０％近い下げになっている。



ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞ 0.83（-0.20 -19.74%）

インテル＜INTC＞ 39.66（+2.85 +7.74%）

アマゾン＜AMZN＞ 231.93（+2.77 +1.21%）

アルファベットC＜GOOG＞ 317.45（-2.83 -0.88%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 317.32（-2.63 -0.82%）

テスラ＜TSLA＞ 429.56（+2.98 +0.70%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.08（-3.18 -1.76%）

メタ＜META＞ 644.56（+10.95 +1.73%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 491.46（+5.96 +1.25%）

セールスフォース＜CRM＞ 232.15（+4.00 +1.71%）

ゴールドマン＜GS＞ 828.21（+12.20 +1.52%）

ＪＰモルガン＜JPM＞ 313.22（+5.58 +1.84%）

ＩＢＭ＜IBM＞ 307.43（+4.22 +1.39%）



MINKABU PRESS

