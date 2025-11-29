　29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万200円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては53.91円安。出来高は3828枚となっている。

　TOPIX先物期近は3376ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.44ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50200　　　　　 -50　　　　3828
日経225mini 　　　　　　 50200　　　　　 -50　　　 74111
TOPIX先物 　　　　　　　　3376　　　　　-3.5　　　　7740
JPX日経400先物　　　　　 30390　　　　　　+0　　　　 687
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　+2　　　　 185
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース