日経225先物：29日2時＝50円安、5万200円
29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万200円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては53.91円安。出来高は3828枚となっている。
TOPIX先物期近は3376ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50200 -50 3828
日経225mini 50200 -50 74111
TOPIX先物 3376 -3.5 7740
JPX日経400先物 30390 +0 687
グロース指数先物 694 +2 185
東証REIT指数先物 売買不成立
