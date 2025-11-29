¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¡ÛÊöÎµÂÀ¡¡¸ºÅÀ¶Á¤¤¤¿¡Ä¼¡ÅÀ19°Ì¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£²£¸²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÊöÎµÂÀ¡Ê£´£°¡áº´²ì¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î£¶£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£ÇòÀ±¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î£²Ãå£²ËÜ£³Ãå£´ËÜ¤È¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢½éÆü¤ÎÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Ë¤è¤ë¸ºÅÀ£±£°¤¬¶Á¤¡¢¼¡ÅÀ¤Î£±£¹°Ì¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£½ÐÂ¤ä¥°¥ê¥Ã¥×¡¢²ó¤êÂ¤¬¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£»Ä¤ê£²Æü´Ö¤â¤¤Ã¤Á¤ê½®·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£