ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２９４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間11:21）（日本時間01:21）
ダウ平均 47721.98（+294.86 +0.63%）
ナスダック 23302.62（+87.93 +0.38%）
CME日経平均先物 50205（大証終比：-45 -0.09%）
欧州株式28日GMT16:21
英FT100 9726.28（+32.35 +0.33%）
独DAX 23849.07（+81.11 +0.34%）
仏CAC40 8124.80（+25.33 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.498（+0.023）
10年債 4.027（+0.033）
30年債 4.678（+0.036）
期待インフレ率 2.250（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.692（+0.012）
英 国 4.451（+0.001）
カナダ 3.148（+0.024）
豪 州 4.515（+0.021）
日 本 1.805（+0.011）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝59.26（+0.61 +1.04%）
NY金先物2 26月限（COMEX)
1オンス＝4233.60（+31.30 +0.74%）
ビットコイン（ドル）
91623.06（+212.40 +0.23%）
（円建・参考値）
1430万6025円（+33164 +0.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
