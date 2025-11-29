ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は２９４ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間11:21）（日本時間01:21）
ダウ平均　　　47721.98（+294.86　+0.63%）
ナスダック　　　23302.62（+87.93　+0.38%）
CME日経平均先物　50205（大証終比：-45　-0.09%）

欧州株式28日GMT16:21
英FT100　 9726.28（+32.35　+0.33%）
独DAX　 23849.07（+81.11　+0.34%）
仏CAC40　 8124.80（+25.33　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.498（+0.023）
10年債　 　4.027（+0.033）
30年債　 　4.678（+0.036）
期待インフレ率　 　2.250（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.692（+0.012）
英　国　　4.451（+0.001）
カナダ　　3.148（+0.024）
豪　州　　4.515（+0.021）
日　本　　1.805（+0.011）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝59.26（+0.61　+1.04%）
NY金先物2 26月限（COMEX)
1オンス＝4233.60（+31.30　+0.74%）

ビットコイン（ドル）
91623.06（+212.40　+0.23%）
（円建・参考値）
1430万6025円（+33164　+0.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ