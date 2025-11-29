¡ÚÝ¯°æ¿®¸Þ¤Îµ´¥¹¥±Î¹¡Û11/28¡§»°½ÅÊÔÃæÊÔ
»°½Å1ÆüÌÜ16:31°ÜÆ°17:09«Áí¹©Èñ2000Ëü±ß°Ê¾å¡ª¡È¥ß¥ËÉ±Ï©¾ë¡É¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª17:24°ÜÆ°17:44¬Ìï¼¡¤µ¤ó¡¦´îÂ¿¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤ÈÇñ¤Þ¤Ã¤¿ÁÏ¶È200Ç¯°Ê¾å¤ÎËãµÈÎ¹´Û18:15°ÜÆ°18:18ÃÏ¸µ¤Î¼ò²°¡È¤â¤â²°¡É¤ÇÈÕ¼àÍÑ¤Î¤ª¼ò¤òÄ´Ã£¡ª18:34°ÜÆ°18:39®¤³¤ì¤¬»°½Å¤Î¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¡ªÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢¤ÇÆø¤ï¤¦ÆÝ¤ß½è¤Ò¤È¤ß19:49°ÜÆ°19:57ËãµÈÎ¹´Û¤ØÌá¤Ã¤¿¸å ÈÕ¼à¥¿¥¤¥à
»°½Å2ÆüÌÜ7:15µ¯¾²¡¦½àÈ÷8:40°ÜÆ°9:00¯µ¤Ê¬¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡ªÆüËÜÍ£°ì¤Î¥Þ¥³¥ó¥ÇÈþ½Ñ´Û9:09°ÜÆ°9:20°Ä»±©ÏÑ¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÄ«¤´¤Ï¤ó9:30Ä»±©¥Þ¥ê¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÈ¯9:45±ÅçÁ´ÂÎ¤¬¥ì¥¸¥ã¡¼¥é¥ó¥É¡ª¡È¥¤¥ë¥«Åç¡É¤Ë¾åÎ¦10:15¥¤¥ë¥«ÅçÈ¯10:35°ÜÆ°10:45²¥¹¥È¡¼¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼°ËÀª»ÖËà¤Ç¸¸¤ÎÊõ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª