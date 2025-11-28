クリスマスの夜に繰り広げられる、 不思議で心温まるミュージカルファンタジー、ミュージカル『クリスマス・キャロル』が長崎にやってきます。

来月3日の長崎公演を前に、主演の吉田栄作さんらキャスト3人が見どころを教えてくれました。

ミュージカル『クリスマス・キャロル』。

物語の舞台は1843年、ロンドンのクリスマイブです。

下町で悪どい商売をしている “守銭奴”『スクルージ』は、街中の人から嫌われていました。

その夜 スクルージは、共同経営者の『マーレイ』の亡霊から「欲に取りつかれた者は、死後の世界で悲惨な運命をたどる」と警告され、自分の行いを客観的にみる時間旅行へと向かいます。

主要キャストを演じるのは、この3人。

（スクルージ役 吉田栄作さん）

「スクルージ役の吉田栄作です。3年ぶりになります。

近い将来もう一度、この作品はやらせてもらえたらと思っていたので、今回こうして実現できてうれしい」

（イザベラなど3人の女役 土屋アンナさん）

「イザベラ、イライザ、イボンヌという3役を今回やります。

楽しく、お客さんが楽しめるように学んでいきたいと思って、一生懸命やっています」

（マーレイ役 吉田要士さん）

「今回は、歌唱指導という立場でも参加していて、楽しいけいこ場です」

主人公のスクルージを演じる吉田栄作さんは、2度目となる再演です。

時間旅行の中で、最愛の人イザベラとの過去の別れを再び体験。

楽しさと悲しさが交錯するクリスマスの世界を目の当たりにした、スクルージの運命は…。

（スクルージ役 吉田栄作さん）

「この作品はとにかく難しいことを考えずに、子どもから大人まで楽しめる。

クリスマスムード満載で、華やかで、楽しくて、悲しくて。

大切な人と見て、2025年のクリスマスの思い出にしてほしいと思っています。ぜひ家族で観てほしい」

（イザベラなど3人の女役 土屋アンナさん）

「この作品って大人はもちろん感動するが、子どもたちも学ぶことがいっぱいあると思うんですよ。スクルージさんの心の変化とか。多くの子どもたちがクリスマスのこういうストーリーを見たら、何かが変わるんじゃないかと思うから、いっぱい子どもに来てほしいと思う」

人と人とのつながりや、人を愛することの大切さを、華やかで迫力ある舞台で伝えるミュージカル「クリスマス・キャロル」は、来月3日、長崎市の「ベネックス長崎ブリックホール」で、午後6時半開演です。