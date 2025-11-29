レッドソックスが巨人からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す岡本和真内野手（29）の獲得に関心を示していると27日（日本時間28日）、ニューヨーク・ポスト紙などが報じた。右の強打者、一塁、三塁手の補強が急務で、予想契約規模は4年総額6400万ドル（約99億8400万円）。ヤンキースも移籍候補の一つでア・リーグ東地区のライバル球団の争奪戦に発展する可能性も指摘した。

岡本を巡る移籍市場の動きが水面下で本格化している。ニューヨーク・ポスト紙の看板記者ジョン・ヘイマン氏が、レッドソックスの今オフの補強について紹介。FAとなっている三塁手のブレグマン、フィリーズからFAのシュワバーとリアルミュート、メッツからFAのアロンソ、そして岡本の5選手のうち「1人または2人の契約を検討している」と伝えた。

レ軍は今オフ、先発投手と一塁、三塁を守れる中軸の打者が補強ポイント。25日にカージナルスとのトレードで通算125勝の右腕グレイを獲得し、次は野手補強に移るとみられていた。巨人で通算248本塁打の岡本は一、三塁、さらに左翼もこなす守備力も高く評価されており、米移籍情報サイト「トレードルーマーズ」も「岡本はまだメジャーリーグ経験がなく、“ワイルドカード”だが、非常に興味深い選手」と評価。予想契約規模は4年総額6400万ドル（約99億8400万円）とした。

吉田をはじめデュラン、アブレイユの外野手トリオら主力のほとんどが左打者のレ軍。同サイトは「（メジャー通算264本塁打の右打者）アロンソと同様に左打者に偏ったレ軍打線にフィットする」と強調した。岡本は移籍先について「本当になくて。僕はどこでもうれしい」と語っているが、米メディアでは移籍先候補は10球団以上。レ軍と同地区の永遠のライバル・ヤンキースもその一つで、名門球団同士の争奪戦となる可能性もある。

球団幹部らが一堂に会すウインターミーティングは、フロリダ州オーランドで12月8日（日本時間9日）に開幕。交渉期限となる来年1月4日米東部時間午後5時（同5日午前7時）まで、日本が誇るスラッガーの争奪戦の行方に注目だ。

≪最後の球団行事堪能≫岡本は巨人の納会ゴルフコンペと納会に参加。吉村禎章CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）らと同組で回った。98でホールアウトし準優勝（新ペリア方式）。「11年目にして初めてここで100切りました」と笑顔を見せた。関係者と記念撮影するなど最後の球団行事を堪能。「楽しかったです」と充実の一日を振り返った。