夜泣き対応もしない夫が「休まらないから散歩に行け」… 毒義母よりタチが悪い“無関心夫”の実態【作者に聞く】
これでもかと嫁をいびりまくる毒義母と、一見優しそうだがドケチで超自己中な夫。そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』が、さらにエピソードをパワーアップさせ、『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた。
前作に引き続き、内容はすべてAmeba公式トップブロガー・かづさん(@kadu0614)の実体験に基づいている。今回は、原案者のかづさんと、漫画担当の赤星たみこさん(@tamikong)に話を聞いた。
■「泣き言を言ったら即離婚」…父には頼れなかった理由
還暦を迎えたかづさんだが、幸せな生活を手に入れるまでには壮絶な闘いがあった。結婚直後から義母による嫁いびりがスタートしたが、夫の秋彦は自分のこと以外に関心がなく、妻の苦境にも無関心だった。
作中では、かづさんの父が夫に「泣き言を言うとしたらよっぽどのことだ」と釘を刺すシーンがある。実際、父は娘の苦労を察していたという。「私は泣き言は言わない。頼りになるかっこいい父の子ですから。それにあの父に泣き言なんか言った日には、即『帰って来い！』となって、話し合いなんかすっ飛ばして離婚だったでしょうね」 かづさんは根っからの長女肌。「誰かに助けてもらうより自分で努力して考えて切り開く方が性に合っている」ため、孤立無援の状況でも甘えることなく戦い続けた。
■「休みは僕の体を休める日」…夜中に妻子を追い出す夫
かづさんの父は賑やかで子煩悩だったが、夫は真逆だった。 義母の「息子は一人っ子で小さい子の相手をしたことがないから子どもの世話はさせないで！」という言葉を盾に、夫は「休みは僕の体を休める日」と言い放ち、我が子を抱くことさえしなかった。
さらに衝撃的なのは夜泣きの対応だ。「子どもが夜泣きをすると『休まらないから子どもが泣き止むまで散歩に行け！』と言って、夜中に子どもを抱いて追い出されたこともあります」と、かづさんは壮絶なエピソードを語る。 夫は子煩悩な義父(かづさんの父)とは相容れず、実家から逃げるように遠い場所へ引っ越しを決めたという。
■嫁姑対立の原因は「更年期」？赤星たみこの分析
漫画担当の赤星たみこさんは、現代でもSNSで「子育てしない夫」への愚痴を見かける現状に、「日本はまだ以前の状況からあまり変わっていないんだなあ…とがっかりします」と語る。
一方で、嫁姑関係については独自の分析を披露。「昔の嫁姑は、姑が40代から50代で更年期 vs 若い女性という、そもそも対立が起きやすい年齢だったんじゃないか」と指摘する。更年期特有のイライラが、嫁への厳しい視線につながっていたのではないかというのだ。 現代は晩婚化により姑が60代後半になることも多く、更年期を過ぎて精神的に落ち着いているケースが増えているのかもしれないと推測した。
