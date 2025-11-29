【Amazon ブラックフライデー 48時間限定セール 第3弾】 開催期間：11月29日0時～11月30日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて開催中の「Amazon ブラックフライデー」にて実施されている48時間限定セールにShark（シャーク）のスティック掃除機が追加された。

48時間限定セール第3弾の対象商品として、シャークのコードレススティック掃除機「CleanSense iQ+/iQ」（型番：IW3145JNC）Amazon限定モデルが登場する。

本商品は、自動ゴミ収集ドック付きコードレススティッククリーナーのAmazon限定モデル。4つの最新センシング技術「Smart iQ PRO」搭載し、髪の毛やペットの毛も絡まない（※）シャーク独自のヘッド「ハイブリッドパワークリーン」を備えている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】「CleanSense iQ+/iQ」（型番：IW3145JNC）