【今日の献立】2025年11月29日(土)「大人気！定番中華バンバンジー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「大人気！定番中華バンバンジー」 「ホクホク！バターしょうゆで長芋のじっくり焼き」 「キノコの中華風マリネ」 の全3品。
サッパリしたものが食べたい時に。お肉も野菜もたっぷりとれる献立です。
サッパリしたものが食べたい時に。お肉も野菜もたっぷりとれる献立です。
【主菜】大人気！定番中華バンバンジー
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：680Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏むね肉 1枚
酒 大さじ1
塩 小さじ1/2
ショウガ (薄切り)1片分
キャベツ 3~4枚
トマト 1/2個
＜ゴマダレ＞
砂糖 大さじ3
酢 大さじ1.5
しょうゆ 大さじ3
練り白ゴマ 大さじ3
ゴマ油 小さじ2
ショウガ (すりおろし)1片分
【下準備】鶏むね肉は皮を取り除く。＜ゴマダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
キャベツは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞ってザク切りにする。トマトはヘタを取り、薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に鶏むね肉がかぶる位の分量の熱湯を沸かし、酒、塩、ショウガ、鶏むね肉を入れ、蓋をして弱火で5分程ゆでる。火を止めてそのまま20〜30分冷ます。
©Eレシピ
白ネギの青い部分があれば、ショウガと一緒に入れてください。
2. (1)の鶏むね肉を幅1〜2cmに切り、器にキャベツ、トマトと一緒に盛り合わせ、＜ゴマダレ＞をかける。
©Eレシピ
【副菜】ホクホク！バターしょうゆで長芋のじっくり焼き
厚めに切った長芋をじっくり焼くとホクホクのたまらない食感に！バターしょうゆの香ばしさで食欲もアップします。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：107Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）長芋 150g
バター 10g
＜調味料＞
みりん 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
【下準備】長芋は皮をむき、厚さ1cmの輪切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにバターを中火で熱して長芋を並べ、両面をこんがりと焼く。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞を加え、長芋にからめながら焼く。器に盛り、ネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】キノコの中華風マリネ
複数のキノコを組み合わせるとおいしさがアップ。いろんな食感も楽しめます。
©Eレシピ
調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：55Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）シメジ 1/2パック エノキ 1/2袋
エリンギ 1本 砂糖 小さじ1/2
酢 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1/2
ゴマ油 大さじ1/2
ニンニク (薄切り)1/2片分
赤唐辛子 (刻み)1本分
【下準備】シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。エノキは根元を切り落としてほぐし、幅4cmに切る。エリンギは長さ4cmに切り、さらに薄切りにする。
©Eレシピ
今回はエリンギが大きかったので、縦半分に切ってから薄切りにしています。
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器にシメジ、エノキ、エリンギを入れ、ラップをふんわりとかけ、電子レンジで1〜2分加熱する。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞のボウルに(1)を水気をきって加えて和える。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし、器に盛る。
©Eレシピ