プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「大人気！定番中華バンバンジー」 「ホクホク！バターしょうゆで長芋のじっくり焼き」 「キノコの中華風マリネ」 の全3品。
サッパリしたものが食べたい時に。お肉も野菜もたっぷりとれる献立です。

【主菜】大人気！定番中華バンバンジー


調理時間：40分
カロリー：680Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

鶏むね肉  1枚
  酒  大さじ1
  塩  小さじ1/2
  ショウガ  (薄切り)1片分
キャベツ  3~4枚
トマト  1/2個
＜ゴマダレ＞
  砂糖  大さじ3
  酢  大さじ1.5
  しょうゆ  大さじ3
  練り白ゴマ  大さじ3
  ゴマ油  小さじ2
  ショウガ  (すりおろし)1片分

【下準備】

鶏むね肉は皮を取り除く。＜ゴマダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

キャベツは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞ってザク切りにする。トマトはヘタを取り、薄切りにする。

【作り方】

1. 鍋に鶏むね肉がかぶる位の分量の熱湯を沸かし、酒、塩、ショウガ、鶏むね肉を入れ、蓋をして弱火で5分程ゆでる。火を止めてそのまま20〜30分冷ます。

白ネギの青い部分があれば、ショウガと一緒に入れてください。
2. (1)の鶏むね肉を幅1〜2cmに切り、器にキャベツ、トマトと一緒に盛り合わせ、＜ゴマダレ＞をかける。

【副菜】ホクホク！バターしょうゆで長芋のじっくり焼き
厚めに切った長芋をじっくり焼くとホクホクのたまらない食感に！バターしょうゆの香ばしさで食欲もアップします。

調理時間：10分
カロリー：107Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

長芋  150g
バター  10g
＜調味料＞
  みりん  小さじ2
  しょうゆ  小さじ2
ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

長芋は皮をむき、厚さ1cmの輪切りにする。

【作り方】

1. フライパンにバターを中火で熱して長芋を並べ、両面をこんがりと焼く。

2. ＜調味料＞を加え、長芋にからめながら焼く。器に盛り、ネギを散らす。

【副菜】キノコの中華風マリネ
複数のキノコを組み合わせるとおいしさがアップ。いろんな食感も楽しめます。

調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：55Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

シメジ  1/2パック エノキ  1/2袋
エリンギ  1本   砂糖  小さじ1/2
  酢  大さじ1/2
  しょうゆ  大さじ1/2
  ゴマ油  大さじ1/2
  ニンニク  (薄切り)1/2片分
  赤唐辛子  (刻み)1本分

【下準備】

シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。エノキは根元を切り落としてほぐし、幅4cmに切る。エリンギは長さ4cmに切り、さらに薄切りにする。

今回はエリンギが大きかったので、縦半分に切ってから薄切りにしています。
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 耐熱容器にシメジ、エノキ、エリンギを入れ、ラップをふんわりとかけ、電子レンジで1〜2分加熱する。

2. ＜調味料＞のボウルに(1)を水気をきって加えて和える。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし、器に盛る。

