¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¡Ûº´Æ£Íã £´°Ì¤ÇÍ½Áª¥¯¥ê¥¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¡£ºÇÁ±¤Ï¿Ô¤¯¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£²£¸²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£Íã¡Ê£³£·¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£²£Ò¤Ë£¶¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡££±£Í¤òº¹¤·¤Ë¹½¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç£³ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£³Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£¸£³¡¢£´°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö£³Åù¤Ï¥Ç¥«¤¤¡×¤ÈÂç³°¤«¤é½®·ô¤ËÍí¤ó¤À¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£¿Ê¤ß¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÇÁ±¤Ï¿Ô¤¯¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£²·î¤ÎÂçÂ¼¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÃÂÀ¸º×¤Ç£Ç¶½éÀ©ÇÆ¡££Ó£Ç¤Ç¤Ï£¶·î¤Î¸ÍÅÄ¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢£··î¤ÎÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¾Þ¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¸½ºß£±£³°Ì¡£¡ÖÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ØÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£