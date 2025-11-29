Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の来季監督に、２０２２〜２４年８月まで当時Ｊ１の鳥栖を率いていた川井健太氏（４４）が就任することが２８日、分かった。複数の関係者が明らかにしたもので、今季最終のホーム・愛媛戦が行われる２９日にも正式発表される。

今季９年ぶりにＪ２に降格した札幌は、１年でのＪ１復帰を目標とするも、開幕４連敗に始まり、８月には監督交代もあるなど迷走。３試合を残して昇格の可能性が消え、２８日時点で１２位と苦しい１年となった。Ｊ２残留が決まった後、クラブは掲げている攻撃的スタイルを体現できる指揮官への変更を検討。その中で川井氏に白羽の矢を立てた格好だ。

川井氏はＪ２愛媛での指揮などを経て、２０２２年に当時Ｊ１鳥栖の監督に就任。１年目は１１位、２年目は１４位と上位進出とはならなかったが、数的優位を作りながら、ボールも人も動くアグレッシブな戦い方は注目を集めた。昨季は降格圏に沈んでいたことから８月に解任されるも、今季も複数クラブがオファーを出すなど、高い戦術眼を生かしたその手腕は、高く評価されていた。札幌は今夏も川井氏に対し、就任交渉にあたっていた。その際はまとまらなかったが、２度目のアタックで契約合意に達した。

今年８月から指揮を執っている柴田慎吾監督（４０）は、降格圏の厳しい状況下で指揮官を受諾したことなどを考慮。クラブ内で配置転換される方向でいる。２９日の愛媛戦が、現体制での最後の戦いとなる。