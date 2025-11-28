新たな土産物や知られざるグルメが集結「推しグルメフェア」高校生が“黒いスイーツ”を販売《長崎》
長崎の新たな土産物や隠れたグルメが大集結です。
各店舗の「推しグルメ」が勢ぞろいするイベントが長崎市のアーケードで28日始まりました。
「どうぞいらっしゃいませ。おいしかですよ」
栗をまるごとクロワッサン生地に編み込んだ食パンに。
初出店、県産の柑橘「ゆうこう」と豚を使ったハムも。
長崎のおいしいグルメが味わえます。
長崎市のベルナード観光通りで始まった「ながさき推しグルメフェア」。
新たな土産物や知られざるグルメを多くの人に知ってもらうことが目的で今回で8回目です。
市内の20店舗が集結しうち4店舗が初出店です。
（来場者）
「ベーグルとスコーン。お友だちがおいしいと教えてくれたから買いに来た。家族で楽しみたい」
（来場者）
「おいしい果物屋さんがやっているので買った。いちごの甘さと飴の甘さがマッチしてちょうどいい」
また瓊浦高校の生徒らが販売していたのが…
菓子店の「サンレモ蛍茶屋本舗」とコラボレーションして作った「原石シュー」。
県産の竹炭パウダーを生地に練りこみ、「ごつごつした粗削りな原石」を表現しています。
（永田アナウンサー）
「どんな味がするかと思ったが、マロンですね。中にマロンがぎっしり詰まっています。マロンとホイップとカスタードのバランスがとてもいい。甘さが少し控えめでとてもおいしい」
推しグルメフェアはあすも午前11時から午後5時まで開かれます。