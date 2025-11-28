自然豊かな風土で育てられる石川県のブランド牛「能登牛」。震災により牛舎などに大きな被害を受けましたが、生産者は増産に向けて前を向いています。



児童：

「おいしいです。お肉がやわらかくって食べやすい」



児童たちの笑顔の理由は、石川県のブランド牛「能登牛」。

11月29日の「いい肉の日」にちなんで28日、最大の生産地でもある石川県能登町の小学校では、能登牛を使った牛丼が提供されました。





石川県内の黒毛和牛のうち、肉質の等級など一定の基準を満たしたものが認定される能登牛。過去には、国内最大の品評会で、肉質のおいしさで日本一にも輝きました。近年は順調に出荷頭数を増やしてきましたが、去年の地震では畜産設備にも被害が出たことから生産が縮小。

今年度は約1000頭と、前年から200頭減産の見込みとなっています。



震災からまもなく2年。



28日、石川県内でもっとも多く能登牛を飼育する能登牧場を訪ねてみると、牛舎内には未だに大きな亀裂が…



能登牧場・平林 将 専務：

「地震直後から、この亀裂はできてたんですけれども、時間の経過とともにどんどん広がってしまっているというような被害でしたね。ここが一番地盤沈下を起こしているんですけれども、40センチほど地面が下がっているような状況ですね」



牛舎に傾斜があると、牛が起き上がることが難しくなり、健康的な生育に影響が出るといいます。

能登牧場・平林 将 専務：

「引っ越しを控えていまして、今、牛の頭数というのはかなり減っています。320頭いるところが、今、100頭くらいまでこの牛舎は減りました」



こうした中でも、牧場主の平林将さんは、今後の増産に向けて前を向きます。能登牧場・平林 将 さん：

「あのタンクから自動でエサが牛舎の中に運ばれて、エサをあげるという機械を今、取り付けている作業中ですね」



県外への出荷の拡大も見据え、現在は1棟の牛舎を新設するなど、設備作りを進めている平林さん。



石川県内全体では、2032年度には現在の2倍となる2000頭の出荷を目指しています。

能登牧場・平林 将 専務：

「能登牛として能登の創造的復興に貢献できるように、耕畜連携ですとか、能登の食材が牛だけではなくて、野菜もコメも一緒になって、日本全国の皆さんに届けることができればいいなと考えています」



能登のおいしさを全国に届けるために。



能登牛の生産者は、牛のように力強く復興に向けて歩み始めています。