ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１７１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間10:07）（日本時間00:07）
ダウ平均 47598.44（+171.32 +0.36%）
ナスダック 23273.45（+58.76 +0.26%）
CME日経平均先物 50190（大証終比：-60 -0.12%）
欧州株式28日GMT15:07
英FT100 9709.65（+15.72 +0.16%）
独DAX 23863.32（+95.36 +0.40%）
仏CAC40 8118.84（+19.37 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.487（+0.012）
10年債 4.009（+0.015）
30年債 4.655（+0.014）
期待インフレ率 2.248（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（+0.011）
英 国 4.447（-0.003）
カナダ 3.148（+0.024）
豪 州 4.515（+0.021）
日 本 1.805（+0.011）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝59.25（+0.60 +1.02%）
NY金先物2 26月限（COMEX)
1オンス＝4232.30（+30.00 +0.71%）
ビットコイン（ドル）
92199.38（+788.72 +0.86%）
（円建・参考値）
1440万1543円（+123198 +0.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
