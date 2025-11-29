ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は１７１ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間10:07）（日本時間00:07）
ダウ平均　　　47598.44（+171.32　+0.36%）
ナスダック　　　23273.45（+58.76　+0.26%）
CME日経平均先物　50190（大証終比：-60　-0.12%）

欧州株式28日GMT15:07
英FT100　 9709.65（+15.72　+0.16%）
独DAX　 23863.32（+95.36　+0.40%）
仏CAC40　 8118.84（+19.37　+0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.487（+0.012）
10年債　 　4.009（+0.015）
30年債　 　4.655（+0.014）
期待インフレ率　 　2.248（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.691（+0.011）
英　国　　4.447（-0.003）
カナダ　　3.148（+0.024）
豪　州　　4.515（+0.021）
日　本　　1.805（+0.011）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝59.25（+0.60　+1.02%）
NY金先物2 26月限（COMEX)
1オンス＝4232.30（+30.00　+0.71%）

ビットコイン（ドル）
92199.38（+788.72　+0.86%）
（円建・参考値）
1440万1543円（+123198　+0.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ