「フェミニンな服が苦手」な人へ！【ハニーズ】大人カジュアルにおすすめ♡「優秀スカート」

ふんわり可愛いフェミニンなテイストよりも、気負わず着られてこなれ感漂うスタイリングが好み。そんな理想に寄り添ってくれそうな優秀スカートを【ハニーズ】で発見しました。美しいAラインシルエットが女性らしさを引き立たせるデニムスカートや、すっきりキレイ見えを狙えるIラインスカートなど、スカートコーデを甘口に寄せすぎないおすすめアイテムをお届けします。

控えめなAラインが大人っぽいデニムスカート

【ハニーズ】「デニムロングスカート」\2,980（税込）

カジュアルなデニム素材のおかげで甘さ控えめなスカートコーデを楽しめそうなロングスカート。コンパクトな腰まわりからゆったり広がるAラインシルエットは、広がりを抑えられているのがポイント。ロング丈も相まって、大人っぽくスタイリングしやすい一着です。カラーはブラック・ブルー・ライトインディゴの3色が展開されています。

ヴィンテージ風のウォッシュ加工でこなれ度をUP

ヴィンテージ感が漂うフロントのウォッシュ加工が、コーデのこなれ度を高めるポイントに。落ち着いたくすみカラーで揃えた大人カジュアルコーデをのっぺり見えさせないアクセントとして機能します。ウエストは後ろのみゴムになっているため、トップスをきれいにタックインしやすく、肩肘張らずに穿けそうなのも嬉しいポイントです。

裏起毛のIラインスカートは冬本番もスタメンに

【ハニーズ】「裏起毛ナロースカート」\2,480（税込）

縦ラインを強調するきれいなIラインシルエットによって、カジュアルさと上品さを兼ね備えたナロースカート。「裏起毛であたたかくソフトな肌触り」（公式ECサイトより）が特徴の綿混素材を使用しており、冬本番もスタメンになってくれそうな一着です。ライトベージュのほか、ブラック・杢グレー・スミクロの4色がラインナップ。

レイヤードスタイルの着膨れ感をスマートに収める

ボリュームを抑えたIラインは、スカートでありながら辛口にも寄せやすく、普段はパンツ派という人の新たな選択肢としてもおすすめ。上半身にボリュームが出がちなレイヤードスタイルも、下半身をすっきりと収めてくれるシルエットのおかげでバランスよくまとめられそうです。後ろの裾にスリットが入っているため、ブーツと合わせた際にも足さばきよく穿きやすそうな実用性もGOOD。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：かんだちほ