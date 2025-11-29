【Amazonセール】LenovoのCore Ultra 7搭載ゲーミングノートPCが登場！
【Amazon：Lenovo ゲーミングノートPC】 セール期間：11月29日～12月12日23時59分
OS：Windows 11 Home 64ビット
AmazonにてLenovoのゲーミングノートPC「Legion 5i Intel Core Ultra 7」が特別価格で販売されている。期間は12月12日23時59分まで。
本商品は、Intel Core Ultra 7/NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した15.1インチのゲーミングノートPC。Lenovo AI Core搭載であらゆる用途に対応する。映画もゲームも圧倒的没入感を味わえ、プロレベルの映像表現が楽しめる。ゲーマー向けの冷却機能も搭載されている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Lenovo Legion 5i Intel Core Ultra 7
CPU：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 255HX
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
メモリ：32GB（16GBx2）
ストレージ：1TB（PCIe NVMe/M.2）