“座長”岩本照、クランクインからほぼ毎日差し入れ…ビッフェ形式も実施 白石麻衣「何それ！ずるい！」
9人組グループ・Snow Manの岩本照が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）は28日深夜1時15分から、「『恋する警護24時 season2』 スペシャルメイキング part2」と題したドラマ撮影裏に迫る番組をTELASAで配信スタートする。
【場面カット】きゅん⋯食べたそうにクレープを見つめる岩本照
season2では、新たなメンバーも加わった警護チームで再始動した無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本）。そこに立ちはだかる新たな難事件、そして海外留学へ旅立った弁護士・岸村里夏（白石麻衣）との8時間の時差ある遠距離恋愛…。前作を凌駕（りょうが）するさらなる試練が辰之助を待ち受ける。
いよいよ物語も終盤を迎え、辰之助が追い続けてきた五十嵐殺害事件の真相や遠距離恋愛で紆余曲折を経ながらも紡いできた辰之助と里夏の恋の行方がますます熱を帯びる中、スペシャルメイキングではドキドキハラハラの物語の裏で見せる岩本たちキャスト陣の素顔や、話題となっている圧巻のアクションシーンの裏側、さらにはキャスト陣のスペシャルトークまで、貴重映像をたっぷり届ける。
season2では、アクションシーンの回数も増えている上に、バリエーションも豊富で、撮影の合間を見つけて細かく動きの確認をしながらリハーサル。難易度も上がったアクションに、岩本はさぞかし苦労しているのかと思いきや…そこは芸能界きっての肉体派。持ち前の運動神経の良さと頭の回転の速さで、次々と習得する。
第5話のイベント会場でのアクションシーンは、撮影現場の会議室を押さえて動きを確認していた岩本は、激しい動きに加えてパターンが多いにも関わらず、なんと30分足らずで覚えてしまい、見守っていたスタッフから思わず「さすが！フリの覚えが早い！」という声が上がる。一体なぜこれほど早くこなせるのか、岩本からまるで“アクションのプロ”のような驚きの理由が明かされることに。
そんなアクションシーンに挑む岩本の舞台裏をたっぷり見せるほか、撮影合間に何やら話がはずむ岩本と原湊役の藤原丈一郎のトークの模様も。なんと岩本が振り付けをしたSnow Manによる主題歌「悪戯な天使」の裏話で、それを聞いた藤原は「うぇーい！」と興奮する様子を見せることに。
「スペシャルメイキングpart1」に続き、part2でも岩本、白石、藤原、そして、しー様こと椎谷厚徳役の今野浩喜によるスペシャルトーク第2弾も展開。part1でも岩本＆藤原から今野への愛あるエピソードが明かされたが…まだまだ“今野愛”は止まらない。藤原によると今野は現場で「一番おしゃれ」だそうで、難易度の高いデニムのセットアップも見事に着こなしていたことに驚いそう。あまりにキマっている姿に藤原は思わず「ほしい！」と伝えたが、そのときの今野の本音が明かされ一同は大爆笑となる。
また、白石、藤原、今野からは座長・岩本の驚きの“差し入れ”エピソードを続々と披露。「インしてからほぼ毎日差し入れがある」という藤原に、白石も「確かに！」と同意。しかし、藤原が中でもうれしかったものに「ビュッフェ形式の差し入れ」と挙げると、白石はその現場にいなかったそうで「何それ！ずるい！」と本気で悔しがる場面も。藤原たちキャスト陣が喜んで堪能する姿や、岩本自身も笑顔でスタッフと食べる様子も公開する。
そんな数々の差し入れで現場を盛り上げている岩本に藤原は感謝する一方、その背景にある岩本の性格を分析し披露。岩本自身も「そうかも」と納得する性格とは。さらに、ある日の現場で真剣にクレープ作りに挑戦する岩本の貴重映像も大公開。名付けて「辰之助スペシャル」を完成させた岩本は、そのクレープがよほどおいしかったようで、口いっぱいに頬張って周りにクリームをつけて無邪気な表情まで見せる。
さらに、今回も撮影現場でスタッフが目撃した“岩本照”らしいエピソードを問題にした「辰之助クイズ」に4人が挑戦。「撮影初日の最初のリハーサルが終わった直後、本番開始までの待ち時間に岩本がしたある行動とは？」という問題に、今野は珍解答を連発。一方、藤原と白石は「筋トレ」と同じ解答。しかし、正解は予想外なもので、岩本の行動に理解できない一同は「なんでなの!?」と総ツッコミとなる。
