記念すべき第1回「今年の顔」を発表！せいろ・麻辣湯など新しい家庭料理を牽引した4名が受賞

「今年の顔」第1回受賞者を発表！家庭料理を牽引した4名が受賞

11月26日、クックパッドオフィスで開催された「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」発表会において、今年から新設された「今年の顔」の第1回授賞式が行われました。

「今年の顔」は、家庭の食トレンドに貢献した方をクックパッドが独自の視点で表彰するもの。栄えある第1回の受賞者は、3名と特別賞1名に贈られました。

19年かけて麻辣湯を日本の食文化へ「石神秀幸」さん





1人目の受賞者は、薬膳スープ春雨専門店「七宝麻辣湯」創業者の石神秀幸さんです。

石神さんはZ世代を中心に流行中の「麻辣湯」の火付け役。花椒の「痺れ」という新しい味覚を提供し、若者だけでなく生活者全体のトレンドへと広げました。また通販商品「おうちでチーパオ」の開発で外食体験を家庭で再現できる仕組みを構築し、日本の家庭にスパイス文化が広がるきっかけを作りました。

石神さんは、2005年に麻辣湯と出会い、2007年に1号店を出店してから19年。「流行で終わるような料理ではなく、これから着実に日本の食文化として根付いていく」と確信を持って語り、今後もさらに貢献していきたいと意気込みを述べました。

「体験としての料理」という新しい価値を提示「長谷川あかり」さん





2人目の受賞者は、料理家・管理栄養士の長谷川あかりさんです。

X投稿が2.2億インプレッション超と大バズり中の「バター酒蒸しハンバーグ」をはじめ、その料理はたくさんの方から支持を得ています。長谷川さんは時短・簡単ブームからの揺り戻しを的確に予見し、「体験としての料理」という新しい価値を日本の家庭に提示。レシピの量産ではなく「料理のある暮らし方」を伝えることを重視し、YouTubeとポッドキャストを通じて次世代の料理家スタイルも提案しています。

長谷川さんは受賞を振り返り、時代とともに変わる家庭料理のトレンドに触れながら、令和の時代に改めて「自分で料理を作る価値はどこにあるのか」を問い続けてきたと語りました。

「いたわり」や「ご自愛」といった新しい言葉でレシピを発信してきた長谷川さん。自分で料理を作ることで得られる自己効力感と、自分のために作った料理が人のためになる幸せは地続きだとし、普遍的な部分を残しながらアップデートを続け、令和の家庭料理を牽引していきたいと今後の抱負を語りました。

せいろに「癒し」という新しい価値を加えた「りよ子」さん





3人目の受賞者は、今年の食トレンド大賞1位「ワンプレートせいろ」のブームを牽引した最大の立役者、料理クリエイターのりよ子さんです。

Instagramでの発信を通じて、せいろの魅力をたくさんの方に拡散。「失敗しない料理」という新しい概念を提示し、焦げない、温度管理不要、タイマーを忘れても大丈夫という寛容さで料理恐怖症の人々を解放してくれました。

せいろというアイテムを通じて、木との接点や湯気の癒し効果など、調理の心理的・情緒的価値を発見し、料理に「癒し」という新しい価値を加えた点も評価されました。

可愛らしいミニせいろのカチューシャを着用して登場したりよ子さんは、もともと料理のプロではなく実家でも料理をしてこなかったと明かし、料理を始めた当初は毎日クックパッドを活用していたというエピソードを披露。そのクックパッドで「今年の顔」を受賞できて本当に嬉しいと喜びを語りました。

せいろがここまで広がったことに驚きつつ、多くの方が「意外と簡単だった」と気づき始めたことに手応えを感じ、今後も家庭料理の楽しさを伝えていきたいと述べました。

【特別賞】「おいしい節約」という新しい食文化を提案「よっち」さん





クックパッドのレシピ作者の中から選出する「今年の顔」特別賞には、かさまし料理家でクックパッドアンバサダーのよっちさんが選ばれました。

長引く物価高と米価格の高騰に直面した2025年。よっちさんは今年の食トレンド大賞3位になった「かさまし料理」を牽引し、この時代の課題に実践的な解決策を提示しました。もやし、じゃがいも、えのきたけ、キャベツ、大豆製品という「5大かさまし食材」を確立し、限られた予算の中でもおいしさと満足感を創り出す新しい食文化を提案した点が評価されました。

2014年から活動を続けてきたよっちさん。これまで何度もくじけそうになりながらも、いつか誰かの役に立てると信じて活動してきた思いが結実した嬉しさを授賞式で語ってくれました。

3児の母、保育士として向き合ってきた子どもの偏食の悩みや、食品価格高騰という時代背景が自分の料理に反映されていると振り返り、そうした方々を元気づけたいと思い、かさましレシピを発信してきたといいます。

今年は11年越しの夢だったレシピ本出版を果たしましたが、これはまだ通過点のひとつ。これからも幸せと喜びを「かさまし」していきたいと笑顔で抱負を語る姿が印象的でした。

新しい食文化が花開いた年に





2025年「今年の顔」に選ばれた4名は、SNSやデジタルメディアを駆使しながら情報発信を続け、日本の家庭料理に新しい文化を根付かせました。

授賞式で語られた受賞者それぞれの言葉からは、日本の家庭料理に新しい価値を届けてきた熱意と、これからも料理の楽しさを伝えていこうとする強い思いが感じられました。来年も日本の家庭料理は、さらに豊かに楽しいものになっていくでしょう。みなさんもぜひ、気になった料理はどんどん体験してみてくださいね。