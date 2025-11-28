ダウ先物は小幅高、米国市場オープン後も落ち着いた動き＝米国株

休場明けの今日の米国株式市場は落ち着いた動き。マグニフィセントセブンはアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞がやや買われ、アマゾン＜AMZN＞もしっかりとなったが、その他は時間外で落ち着いた動きを見せていた。オープン後はテスラ＜TSLA＞の買いがやや優勢。エヌビディア＜NVDA＞は軟調。

CMEの取引停止は日本時間２２時台にはすべての市場で復旧が報じられている。なおCMEの株価は小幅場安も影響は限定的となっていた。

その他銘柄では来週の株式吸収（リバーススプリット）を嫌気して大麻関連大手のティルレイブランズが時間外から大きく売られ、米国市場オープン後も売りが出ている。

米大手金融機関のアナリストが投資判断を引き下げた農業・建設機器販売・サービスのCNHインダストリアルも軟調。

ダウ採用銘柄は上記アマゾンを除いてプラスマイナスとも１％を超える銘柄がなく、落ち着いたスタート。

ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞　0.86（-0.17　-16.64%）
ＣＮＨインダストリアル＜CNH＞　9.29（-0.11　-1.17%）
アマゾン＜AMZN＞　231.66（+2.50　+1.09%）
アルファベットC＜GOOG＞　325.45（+5.17　+1.61%）
アルファベットA＜GOOGL＞　325.44（+5.49　+1.72%）
テスラ＜TSLA＞　432.10（+5.52　+1.29%）
エヌビディア＜NVDA＞　177.90（-2.37　-1.31%）
ＣＭＥグループ＜CME＞　281.22（+0.35　+0.12%）