¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§&Å¸¼¨²ñ¡ÖµÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤Å¸¡×Á°´ü¤¬ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ»°»ÐËå¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤äËÌ¾ò»Ê»á¤ÎÆÃÀ½¥Ö¥ì¥ó¥É¥³ー¥Òー¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖGALLERY ZENON¡Ê¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖµÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤Å¸¡×Á°´ü¤òËÜÆü11·î29Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¸å´ü¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é1·î25Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖµÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤Å¸¡×¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃã¥á¥Ë¥åー¤ÈÅ¹ÆâÁõ¾þ¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§&Å¸¼¨²ñ¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢µÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤ò±Ä¤àÈþ¿Í»°»ÐËå¡¢Æ·(¤Ò¤È¤ß)¡¢Þ¥(¤ë¤¤)¡¢°¦(¤¢¤¤)¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾Æ°õ¤ò»Ü¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡¢ËÌ¾ò»Ê»á¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É´Æ½¤¤·¤¿¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥óÌ¾Êª¥á¥Ë¥åー¤Î¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢80Ç¯Âå¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢»°»ÐËå¤ÎÅö»þ¤âº£¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢ËÌ¾ò»Ê»á¤¬¡ÖCAT'S EYE ¿·ÁõÈÇ¡×(½ÐÈÇ¡§¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤²èÊõ¡×(½ÐÈÇ¡§ÊõÅç¼Ò)¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ÈþÎï¤Ê¸¶²è¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿ー¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤¡×¤Îµ®½Å¤Ê¸¶²è¤ä»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°´ü¡¢¸å´ü¤Ç¤Ï¥á¥Ë¥åー¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤È¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤¡×¸¶ºî¤Î¸¶²èÅ¸¼¨¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡ÖµÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä♥¥¢¥¤Å¸¡×³«ºÅ³µÍ×
Á°´ü¡§11·î29Æü(ÅÚ)～12·î25Æü(ÌÚ)
¸å´ü¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)～1·î25Æü(Æü)
¢¨²ÐÍËÄêµÙ
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ～18»þ(ºÇ½ªÆþ¾ì17»þ30Ê¬)
²ñ¾ì¡§¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó(ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®2-11-1)
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡Û
Á°´ü¡§È¯ÇäÃæ
¸å´ü¥Á¥±¥Ã¥È¡§12·îÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê
Æþ¾ìÎÁ&¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¡§880±ß
¢¢Á°´ü¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Úー¥¸
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï70Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Î´ÑÍ÷¤Ï´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¸¼¨¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤âÆþ¾ìÎÁ880±ß(ÀÇ¹þ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ»þ´Ö¡Û
¡Ê1¡Ë11»þ～12»þ10Ê¬
¡Ê2¡Ë12»þ20Ê¬～13»þ30Ê¬
¡Ê3¡Ë13»þ40Ê¬～14»þ50Ê¬
¡Ê4¡Ë15»þ～16»þ10Ê¬
¡Ê5¡Ë16»þ20Ê¬～17»þ30Ê¬
¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー
¥Õー¥É
¡¦µÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤80's¥Û¥Ã¥È¥±ー¥
¡¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¢¨Á°´ü¤Î¤ßÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀ½¥¥ã¥Ã¥Ä¥¨¥Ó¥Ô¥é¥Õ¢¨¸å´ü¤Î¤ßÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥È¥í¥×¥ê¥ó¢¨Á°´ü¤Î¤ßÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤È¤¤á¤¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥Çー¢¨¸å´ü¤Î¤ßÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¥ã¥Ã¥Ä♡¥¢¥¤ 3¿§¥¯¥êー¥à¥½ー¥À
¡¦ËÌ¾ò»Ê¤ÎÆÃÀ½¥Ö¥ì¥ó¥É
¡Ú¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Û
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ë¥åー¤´¤È¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£Á°´ü¡¦¸å´ü¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÅµ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¸¶²èÅ¸¼¨Æþ¤ìÂØ¤¨
Á°´üÅ¸¼¨¡§Âè67ÏÃ °¦¤Î¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´¬
¸å´üÅ¸¼¨¡§Âè68ÏÃ ¥Ë¥åー¥¤¥äーÉñÆ§²ñ¤Î´¬
¢¨Æþ¤ìÂØ¤¨¤ÏÍ½Äê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¡¢ÄÉ²Ã¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó¸ø¼°X¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ËÌ¾ò»Ê¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1981